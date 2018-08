16:05 Uhr

Ein Tag im Atelier in Rufen

Zwei Sieger des Mindelheimer Jugend-Kunstpreises durften in Rufen von Malerin Beatrice Amstad-Müller lernen.

Von Ulla Gutmann

Einmal wie ein richtiger Künstler in einem Atelier mit Leinwand und Farben arbeiten und das unter professioneller Anleitung: ein Traum für manch einen Nachwuchskünstler. Für die 17-jährige Céline Ibounig von der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim und den 18-jährigen Lukas Stolte vom Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim wurde er Wirklichkeit. Sie hatten einen solchen Ateliertag bei Beatrice Amstad-Müller in Rufen bei Kammlach gewonnen, denn sie wurden Erster (Céline) und Zweiter (Lukas) beim Jugend-Kunstpreis in Mindelheim.

Bereits zum zweiten Mal nach 2015 wurde der Jugend-Kunstpreis der Kunststiftung Erich Schmid in Kooperation mit der Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“, dem Kunstverein Mindelheim und der Stadt Mindelheim verliehen. Céline Ibounig aus Mindelheim gewann mit „Playing with fire“, einem Leinwandbild mit dem Motiv einer wunderschönen Frau, aus deren Haar Blumen wachsen und auf deren Hand ein Drache sitzt, detailreich, fantasievoll, magisch (wir berichteten). Sie hatte sich schon auf diesen Tag im Atelier gefreut und gehofft, auch hier auf Leinwand malen zu dürfen. Beruflich möchte sie auch etwas Künstlerisches machen, wobei sie sich noch nicht entschieden hat zwischen Bühnenmalerin am Theater, Maskenbildnerin und Architektin.

Eine Mindelheimerin und ein Tussenhausener haben das Atelier besucht

Lukas Stolte aus Tussenhausen hat im Zuge eines wissenschaftlichen Seminars als praktische Arbeit Radierungen zur Illustration von „Dantes Inferno“ gestaltet. Mit dieser Technik arbeitet er auch zuhause und gestaltet Karten als Mitbringsel oder „Art-Präsent“, wenn er eingeladen ist oder zu Geburtstagen. Mit diesen Grafiken, die spiegelverkehrt in Kupferplatten geritzt werden müssen, gewann er den Zweiten Preis. Beruflich möchte er Zahnchirurg werden, womit er wieder, wenn auch auf andere Art, mit Ästhetik zu tun hat.

Die beiden Schüler trafen sich mit der Malerin Beatrice Amstad-Müller in deren Haus, das sehr idyllisch am Waldrand liegt. Zu einem ersten Kennenlernen machten die Drei einen Spaziergang in den Wald. Dieses Erlebnis setzte Céline dann auch gleich im Atelier mit großzügigen Pinselstrichen und Acrylfarbe auf der Leinwand um. Sie malte ganz vertieft mit Musik übers Headset Baumstämme und Grün drumherum und schien genau zu wissen, was sie wollte. Lukas begann mit einem blauen Himmel, dem er die aufgehende Sonne hinzufügte.

Neugierig beobachtet wurden die beiden Nachwuchskünstler dabei von einer der beiden Katzen von Beatrice Amstad-Müller. Sie spazierte über den farbverspritzen Boden, machte es sich neben einem Farbeimer bequem und schien das Talent der jungen Künstler zu bewundern. Sie waren auch noch den ganzen Nachmittag beschäftigt und erhielten viele Anregungen zu Malerei, Pinseltechnik und Farben. Nach getaner Arbeit durften sie die Bilder, die sie gestaltet hatten, mit nach Hause nehmen.

