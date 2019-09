vor 34 Min.

Ein Unterallgäuer gehört zu den besten Staplerfahrern

Peter Schmidt aus Markt Rettenbach nimmt an bundesweitem Finale in Aschaffenburg teil.

Er gehört zur Elite der Staplerfahrer in Schwaben und vertritt nun seine Heimat im Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren: Peter Schmidt aus Markt Rettenbach, der bei der Goldhofer AG in Memmingen arbeitet.

Fast 2000 Staplerfahrer traten zwischen April und August deutschlandweit bei 25 Regionalmeisterschaften an, um insgesamt 75 Finalisten zu küren, die nun beim Stapler-Cup in Aschaffenburg um die Titel fahren. Peter Schmidt tritt für Schwaben nach seinem Erfolg beim Gruma-Staplercup in Friedberg an, wo er Platz drei belegte.

Voraussetzung für die Teilnahme bei diesem Wettbewerb ist der Besitz eines „Führerscheins für Flurförderzeuge“ – auch Staplerschein genannt. Die Teilnehmer müssen auf verschiedenen Staplermodellen jeweils in Bestzeit anspruchsvolle Parcours absolvieren, die ihrem Arbeitsalltag ähneln: So sind zum Beispiel Bälle oder Flüssigkeiten stellvertretend für instabiles oder gar gefährliches Ladegut sicher von A nach B zu transportieren. Das Einsetzen großer Styroporteile in Stanzformen bildet das Einsortieren in enge Stellflächen ab, das Manövrieren hoher Kistenstapel auf kleinstem Raum gehört zum Einmaleins der Staplerfahrer.

Peter Schmidt aus Markt Rettenbach ist bei dem Wettbewerb einer von 200 Staplerfahrern

Besonderen Wert legen die Schiedsrichter dabei auf die Einhaltung aller arbeitsplatzrelevanter Sicherheitsvorschriften: Rückwärtsfahrten ohne Schulterblick, das Fahren mit angehobener Gabel oder einfach nur ohne angelegten Sicherheitsgurt werden beispielsweise mit Zeitstrafen belegt. Torsten Rochelmeyer, Turnierdirektor des Stapler-Cups erklärt: „Wir wollen Unfälle verhindern. Und wie schafft man das? Durch Angestellte, die ihre Stapler souverän im Griff haben.“ Und er ergänzt: „Fehlerfrei fahrende Staplerfahrer sind für Unternehmen mit eigenem Lager- und Logistikbetrieb ein Segen – in puncto Sicherheit, aber auch im Hinblick auf die Kosten.“

Peter Schmidt darf nun am heutigen Samstag vor mehreren Tausend Fans und Zuschauern sein Können unter Beweis stellen. Insgesamt rund 200 Staplerfahrer aus aller Welt treffen sich zu dem Wettbewerb.

Auf nationaler Ebene werden die drei Titel Deutscher Meister im Staplerfahren, Deutsche Meisterin der Staplerfahrerinnen und Firmen-Team-Meister vergeben. Auf internationaler Ebene werden bei der 2. World Championship ein bestes Team und ein bester Fahrer oder eine beste Fahrerin gesucht. 16 Nationen treten hier mit je drei landesbesten Staplerprofis an, darunter China, Finnland, Russland, die drei baltischen Länder und natürlich auch Titelverteidiger Deutschland. (mz)