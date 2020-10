vor 48 Min.

Ein Unterallgäuer macht diskret Jagd auf Plagegeister

Plus Wolfgang Weber aus Buchenbrunn ist Schädlingsbekämpfer, aber kein Killer-Typ. Warum der Einsatz von Gift oft gar nicht sinnvoll ist und wovor sich der Profi selbst noch ekelt.

Von Sandra Baumberger

Bestimmt ist es kein Zufall, dass in der Telefon-Warteschleife von Wolfgang Weber die Titelmelodie von „Ghostbusters“ zu hören ist. Schließlich jagt er Plagegeister – und das beinahe geisterhaft diskret: Keines der Firmenfahrzeuge ist mit Werbung beklebt und auch die Arbeitskleidung – schwarze Hose, rotes T-Shirt – kommt ohne Aufdruck aus. Aus Sicht der meisten seiner Kunden braucht nämlich niemand zu wissen, dass bei ihnen gerade der Schädlingsbekämpfer im Einsatz ist.

„Wir machen das sehr diskret und man sieht uns auch nicht an, was wir tun“, sagt Wolfgang Weber. Das dürften auch die Schnellrestaurants zu schätzen wissen, die der Chef von „W&S Insekt Control“ gelegentlich besucht – rein privat wohlgemerkt. „Was meinen Sie, was da los wäre, wenn ich mich mit einem rundum beklebten Auto auf den Parkplatz stellen würde?“, fragt er und lacht.

Schädlingsbefall muss kein Hinweis auf ein Hygieneprobem sein

Denn während insbesondere in den USA Restaurants und Geschäfte sogar damit werben, mit einem Schädlingsbekämpfer zusammenzuarbeiten, ist das in Deutschland nach wie vor „ein ganz, ganz großes Problem“. Dabei sei ein Schädlingsbefall in den meisten Fällen kein Hinweis auf ein Hygieneproblem. „Da können’S einen sterilen Haushalt haben und es gibt trotzdem Bettwanzen, die Sie sich von außen eingeschleppt haben. Und es gibt auch kein Allroundmittel, um das zu verhindern. Eigentlich ist niemand sicher.“

Nicht einmal der Schädlingsbekämpfer selbst. Einmal krabbelten auch in seinem Vorratsschrank die Lebensmittelmotten und ein anderes Mal hatte er sich nach einem Einsatz versehentlich einen Floh ins Auto gesetzt, der schnell mit Bissen auf sich aufmerksam machte – und diese Frechheit ebenso schnell mit dem Leben bezahlte.

In diesem Fall galt: Maske auf und rein mit dem Insektizid. „So ein Floh saugt nur Blut und frisst nichts anderes, da muss man ein Insektizid sprühen“, erklärt Wolfgang Weber. Solche Einsätze seien inzwischen aber die absolute Ausnahme. „Wenn wir die Schutzmasken zwei bis dreimal im Monat für eine Stunde aufhaben, ist das schon viel“, sagt er. Und auch dann tragen er und seine Mitarbeiter die Halbmaske mit Filter oder den Helm, bei dem die Außenluft durch einen Filter hinter das Visier geblasen wird, oft nicht, weil sie mit Gift hantieren. Sie schützen sich damit beispielsweise auch vor Taubendreck und den darin enthaltenen Bakterien – oder schlicht vor bestialischem Gestank.

Der Unterallgäuer nutzt viel weniger Gift als früher

„Dass wir reingehen und Gift im großen Stil verspritzen, das gibt’s seit 20 Jahren nicht mehr“, sagt der 50-Jährige und erklärt, dass das in den meisten Fällen auch gar nicht sinnvoll wäre: Würde man eine Küche, in der sich Lebensmittelmotten eingenistet haben, großzügig mit einem Insektizid einnebeln, wäre die komplette Atemluft belastet – und hinterher nur ein kleiner Teil der Tiere, nämlich die fliegenden Falter, tot. Larven und Eier würden sich dagegen ungestört weiterentwickeln, so Weber. Deshalb stellt er in solchen Fällen Lockstoff-Fallen auf: Sie locken die Männchen an, sodass sich die Motten über kurz oder lang nicht mehr fortpflanzen können. Einziger Wermutstropfen: „So was dauert. Wenn man’s wirklich giftfrei machen will, können das vier bis fünf Monate sein.“

So schonend wie möglich vorzugehen, ist gesetzlich vorgeschrieben. „Der Regierung wäre es am liebsten, wir würden nur so was verwenden“, sagt Wolfgang Weber und greift grinsend nach der Fliegenklatsche, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Aber manchmal helfe eben doch nur noch „die große Keule“: „Wenn ein Teppich voller Motten ist und quasi schon an Ihnen vorbeiläuft, wäre alles andere eine Spielerei.“ Viele Kunden sehen das von vornherein so. „Die wollen, dass man kommt und einfach mal alles durchspritzt. Das ist oft viel Überzeugungsarbeit.“ Er hat den Eindruck, dass die Leute immer sensibler werden, wenn es um Schädlinge geht. Manch einer gerate schon in helle Aufregung, wenn er in einer Woche zwei bis drei Silberfischchen entdecke – was freilich schon übertrieben sei.

Doch ganz fremd ist auch dem Schädlingsbekämpfer der Ekel vor Kakerlaken, Motten, Flöhen und Co. nicht. Noch gut erinnert sich Wolfgang Weber an seinen bislang schlimmsten Einsatz: Als er in der Wohnung den Kühlschrank zur Seite schob, war die Wand dahinter schwarz vor Kakerlaken. „Das ist so ein Moment, wo man zwei Schritte zurückmacht und sich denkt: Wow, was mache ich hier?“

Schlangen sind für den Mann aus Buchenbrunn am schlimmsten

Noch größer hätte der Schreck nur sein können, hätten sich hinter dem Schrank Reptilien versteckt. „Vor denen hab ich eine Riesenpanik. Ich mag nicht mal Frösche und wäre der erste, der bei einer Schlange wegrennt. Da lieber Kakerlaken, Ratten und Mäuse“, gibt Weber zu. Letztere bezeichnet er ohnehin scherzhaft als „Mitarbeiter des Monats“, weil sie bei seiner Arbeit besonders häufig im Fokus stehen: Entweder, weil jemand die Vierbeiner loswerden oder – was sehr viel häufiger der Fall ist – verhindern will, dass sie überhaupt bei ihm einziehen. „Unser Geschäftsfeld ist die vorbeugende Schädlingsbekämpfung in Firmen“, erklärt Weber, dem das nur recht ist. Denn: „Ich bin nicht der Killer-Typ. Aber irgendjemand muss es halt machen. Das ist nicht immer schön. Denn eigentlich schaut so eine Maus ja süß aus.“

In seiner Freizeit ist er nicht als Kammer-, sondern als „richtiger“ Jäger unterwegs – und zusammen mit seiner Frau auch gerne mit der Harley Davidson. Aus seiner Haut kann der Schädlingsbekämpfer aber auch nach Dienstschluss nicht: Wenn er in einem Hotel übernachtet, kontrolliert er erst einmal die Matratze auf Anzeichen von Bettwanzen und auch in fremden Restaurants hält er automatisch Ausschau nach verräterischen Spuren – ganz diskret, versteht sich.





