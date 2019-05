Ein Wink mit dem Klopapier in der Freinacht

Unser Autor macht sich mit einem Augenzwinkern so seine Gedanken über die Freinacht und den dortigen Einsatz von Klopapier.

Über die Sinnhaftigkeit der Freinacht kann man ja geteilter Ansicht sein. Die einen finden es einfach lustig, mal so richtig die „Sau“ rauszulassen. Andere ärgern sich, weil ihnen Dinge versteckt werden oder noch schlimmer unter dem Vorwand der Traditionspflege Sachbeschädigung betrieben wird. Solange keine größeren Schäden verursacht werden, geht das Treiben in der Freinacht sicherlich in Ordnung. Schärft ja dem einen oder anderen vielleicht den Blick für all die Dinge, die so in der Gegend herumstehen.

Bisher unklar war mir allerdings, wozu Toilettenpapier in größeren Mengen ausgerollt wird. Am Forum nun habe ich einleuchtende Verwendung entdeckt. Der dortige kleine Brunnen mit seinen Tierfiguren wurde künstlerisch aufgewertet. Die Tiere bekamen gemalte Gesichtsmasken und der Hund wurde am Schwanz mit Klopapier eingewickelt. Wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist, liebe Hundehalter ...

