Ein Wohn-Projekt, das drei Probleme lösen könnte

Plus Wohnraum schaffen, der Versiegelung entgegenwirken und Leerstände im Ortskern wieder mit Leben füllen – dazu soll ein Pilotprojekt im Unterallgäu beitragen.

Die Karte, die Martin Osterrieder in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses an die Wand wirft, zeigt ein Problem, das viele Gemeinden im Landkreis plagt: Im ganzen Ort stehen jede Menge Gebäude leer. Oft handelt es sich um frühere Bauernhöfe, die dem strukturellen Wandel in der Landwirtschaft zum Opfer gefallen sind. Die Ställe sind teils seit Jahrzehnten verwaist – und zunehmend auch die dazugehörigen Wohnhäuser. „In Benningen gibt es im Ort keinen einzigen aktiven Landwirt mehr“, sagt Osterrieder, der dort Bürgermeister ist. „Die Leerstände nehmen hier – wie auch in anderen Orten – überhand. Das Ganze ist dem Verfall preisgegeben“, sagt er. Was das für das Ortsbild bedeutet, liegt auf der Hand. Gleichzeitig sei der Druck auf dem Wohnungsmarkt auch durch die Nähe zu Memmingen vergleichsweise groß.

Neubaugebiete sind für Benningen nicht die Lösung

Anders als in manch anderen Orten sieht man in Benningen die Lösung aber nicht in weiteren Neubaugebieten. Zum einen, weil dafür laut Osterrieder nur noch die „landwirtschaftlich wertvollsten Flächen“ im Osten des Dorfes infrage kämen und zum anderen, weil die Gemeinde eine weitere Versiegelung und Flächenfraß vermeiden wolle. „Es geht um die Frage, wie wir es schaffen könne, das Leben in der Ortsmitte zu erhalten oder wieder neu zu entfachen“, so Landrat Hans-Joachim Weirather.

Und genau dort setzt das Pilotprojekt „Leben in der Dorfmitte“ an, das Osterrieder nun im Kreisausschuss vorstellte – und das bei entsprechendem Erfolg als Blaupause für das ganze Unterallgäu dienen könnte: Eigentümer, die in einem leer stehenden Gebäude im Altortbereich neuen Wohnraum schaffen – sei es durch einen Um- oder auch einen Ersatzbau – sollen dafür eine finanzielle Förderung bekommen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Benninger Gemeinderat schon 2018 gefällt, als die Vorbereitungsphase einer umfassenden Dorferneuerung begann und sich Osterrieder im Zuge dessen intensiv mit der Leitbildstudie des Landkreises von 1998 auseinandergesetzt hatte. Dabei entstand die Idee, das vorhandene Potenzial zu nutzen, indem die Eigentümer finanziell unterstützt werden.

Diese Gremien wollen Bauvorhaben unterstützen

Die Gemeinde will bis zu 50.000 Euro pro Bauvorhaben zur Verfügung stellen und das Amt für ländliche Entwicklung im Zuge der Initiative „Innen vor Außen“ noch einmal genauso viel. Sofern der Kreistag die Mittel bewilligt, will auch der Landkreis – so der einstimmige Beschluss des Kreisausschusses – das Projekt unterstützen, nämlich mit insgesamt 150.000 Euro in den Jahren 2020 bis 2022.

Die Vergabe des Geldes ist an bestimmte Kriterien geknüpft: So dürfen beispielsweise maximal fünf Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 60 und 120 Quadratmetern entstehen und die Gesamtgröße des Objekts darf 500 Quadratmeter nicht überschreiten. Pro Quadratmeter ist ein Förderung in Höhe von 100 Euro geplant. „Es wird da ganz enge Vorgaben geben“, betonte Osterrieder, der verhindern will, dass die Bauherren mit dem Geld einzig ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen.

Eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern ist bei dem Pilotprojekt geplant

So seien für das Ortsbild etwa giebelständige landwirtschaftliche Gebäude charakteristisch, die direkt an der Straße stehen – und das solle auch so bleiben, um das im Laufe von Jahrhunderten entstandene Ortsbild zu erhalten. Um das zu gewährleisten, will die Gemeinde auch Geld für flankierende Maßnahmen in die Hand nehmen: Geplant sind eine Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung in Stadt und Land der TU München sowie eine weitere finanzielle Förderung für Architektenleistungen und Machbarkeitsstudien.

Bereits im vergangenen Jahr hat Osterrieder mit den Eigentümern leer stehender Gebäude über eine potenzielle Umnutzung gesprochen. Dabei hätten sich drei bis vier Projekte innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre herauskristallisiert. Wenn sie die Kriterien erfüllen, sollen die Eigentümer das Geld möglichst unbürokratisch bekommen, erklärte Kreiskämmerer Sebastian Seefried. Allerdings fördere der Landkreis die Vorhaben nur, wenn auch die Gemeinde und das Amt für ländliche Entwicklung eine Förderung zusagen.

Die Unterallgäuer Kreisräte waren begeistert von dem Pilotprojekt

Die Räte waren von dem Pilotprojekt wie Reinhold Bäßler (Freie Wähler) „schwer begeistert“. „Mir gefällt das unheimlich gut. Das ist richtig gut durchdacht“, lobte Doris Kienle (Grüne). Roswitha Siegert (CSU) bezeichnete es als „richtungsweisend“ und Michael Helfert (SPD) als „sehr innovativ und vorbildlich“. Zunächst sei er skeptisch gewesen, ob man Grundstücks- und Hausbesitzern tatsächlich 100.000 Euro aus Steuermitteln „schenken“ solle. Inzwischen sei er jedoch überzeugt, dass es Aufgabe des Gemeinwesens sei, Orte zu beleben – was sich dann auch auf die Lebensqualität aller auswirke.

Rosina Rottmann-Börner (ödp und Bürger für die Umwelt) regte an, die Bauherren zu nachhaltigen Baumaterialien und zur Nutzung regenerativer Energien zu verpflichten, um eine „optimale Vorbildfunktion“ zu erreichen. „Das ist alles gut und richtig. Aber es stellt sich die Frage: Was wollen wir da noch alles mit hineinpacken?“, entgegnete darauf Landrat Hans-Joachim Weirather. Auch Doris Kienles Vorschlag, die Mieten in den entstehenden Wohnungen zu deckeln, fiel durch. „Wir wollen die Eigentümer ja verleiten, Wohnraum zu schaffen“, so Osterrieder. Je mehr Anforderungen man draufpacke, desto unattraktiver werde das Angebot. „Da lock’ ich den nicht hinter der Ofenbank vor, da nagle ich den drauf fest.“

Das Dorf soll so erhalten werden

Die Frage von Reinhold Bäßler, ob es Überlegungen gebe, wie die Gemeinde die Förderung refinanzieren könne, schien Osterrieder ein wenig zu befremden. „Ich warne davor, dass nur unter dem Euro-Aspekt zu sehen“, sagte er. „Es geht darum, das Dorf zu erhalten.“ Außerdem koste es beispielsweise auch Geld, neue Baugebiete mit Straßen zu erschließen – „und zwar egal, ob da dann zwei Häuser stehen oder 20“. Deshalb scheue er die Investitionen nicht. „Ich habe eher Sorge, dass sonst in zehn Jahren der Kindergarten leer steht, den wir demnächst auch neu bauen müssen.“

Auch Kirchheim setzt auf die Innenentwicklung. Erfahren Sie hier mehr über das Projekt: