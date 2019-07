vor 53 Min.

Ein Wundpflaster für die Natur

Wenn gebaggert wird, muss an anderer Stelle etwas für Tiere und Pflanzen getan werden. Das ist komplexe Rechnerei

Von Johann Stoll

Wenn Bagger anrollen und Wiesen und Äcker in Wohn- oder Gewerbegebiete umpflügen, ist das ein erheblicher Eingriff in die Natur. Weil diese Fläche der Tier- und Pflanzenwelt nicht mehr zur Verfügung steht, versucht die Politik, an anderer Stelle gegenzusteuern und der Natur zu helfen. Gefordert werden also sogenannte Ausgleichsflächen. Das sind Flächen, die so umgestaltet werden, dass sie ökologisch wertvoller werden.

In Mindelheim wurde in jüngster Zeit der Bebauungsplan Nummer 561 ausgewiesen. Er umfasst einen Teilbereich des Industrie- und Gewerbegebietes an der Allgäuer Straße. Vor allem die Firma Grob hat auf diesen Flächen ihre Produktion ausgeweitet. Fünf Ausgleichsflächen mit insgesamt rund einem Hektar Grund waren dazu notwendig, sagte Bürgermeister Stephan Winter vor dem Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss des Stadtrates. Vier dieser Flächen sind bereits hergerichtet.

Für die fünfte nun wurde eine Firma gesucht, die diese Arbeiten ausführen kann. Fünf Firmen hat das Mindelheimer Architekturbüro Kern eingeladen ein Angebot abzugeben. Zum Zug kam die Firma Hermann Kutter Landschaftsbau Memmingen zum Preis von knapp 60.000 Euro. Das Architekturbüro Kern hatte mit gut 77.000 Euro kalkuliert. Die Fläche soll im Westen von Mindelheim in Richtung Westernach aufgewertet werden.

Wie viel Ausgleichsfläche notwendig ist, hängt übrigens davon ab, welche Fläche aufgewertet wird. Von einer Fläche, die für Tier und Pflanze kaum noch einen Nutzen hat, wird weniger benötigt als von einer Fläche, die intakt ist. Der Gewinn für die Umwelt ist dann besonders groß, wenn die Natur hier wieder zu ihrem Recht kommt. Für ein Wohngebiet mit seinen vielen Gärten sind weniger Ausgleichsflächen notwendig als für ein Industriegebiet, das stärker versiegelt wird, erläuterte der Bürgermeister. Für Kommunen ist ein vorausschauendes Flächenmanagement wichtig. Denn nur wenn sie genügend Ausgleichsflächen in der Hinterhand haben, dürfen sie auch neue Baugebiete ausweisen.

Die Kreisstadt Mindelheim versucht daher, jede sich bietende Kaufgelegenheit zu nutzen, sagte sinngemäß Michael Egger vom Bauamt.

Wer praktisch Flächen frühzeitig anspart, hat sogar noch einen Vorteil: Der Gesetzgeber belohnt das mit einer ökologischen Verzinsung. Jedes Jahr für eine Ausgleichsfläche wird mit drei Prozent belohnt. Anders gesagt: Eine Kommune, die rechtzeitig vorsorgt, muss am Ende weniger Ausgleichsfläche bereitstellen. Der Natur allerdings hilft das eher weniger.

