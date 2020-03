vor 43 Min.

Ein alter Bekannter in neuer Funktion

Noch als Bürgerbeauftragter war er eingeladen worden, als neuer Baustaatssekretär kam Klaus Holetschek zum Gespräch in die Beruflichen Schulen. Auf dem Foto (von links): Schulleiter Johannes Storch, Klaus Holetschek, Cornelia Klocke-Lipinski von der Marienschule in Kaufbeuren, Gisela Seehaus (vorne), Martin Rister und Jürgen Bäurle.

Der frischgebackene Baustaatssekretär und Altbürgermeister Klaus Holetschek ist Gast in den Beruflichen Schulen und stellt sich den Fragen der Lehrkräfte

Von Helmut Bader

Auf Initiative von Jürgen Bäurle, dem stellvertretenden Schuleiter, besuchte der neue Baustaatssekretär Klaus Holetschek ( CSU) jüngst die Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen. Noch als Bürgerbeauftragter der Staatsregierung war er dazu eingeladen worden.

Lehrkräfte aus allen Schularten ihre Sorgen und Nöte vor. Zur Sprache kamen dabei Themen wie Digitalisierung, Umbrüche in der Gesellschaft, die sich auch in den Schulen auswirkten, die höher gewordene Belastung der Lehrkräfte oder die Anerkennung des Lehrerberufes in der Gesellschaft.

Klaus Holetschek hob die Bedeutung des Lehrerstandes ausdrücklich hervor und betonte, dass die Umbrüche in der Gesellschaft das friedliche Zusammenleben immer schwieriger machten. Nur mit guter Kommunikation und aufrechter Haltung sei es möglich, „gegen Leute, die das demokratische System zerstören wollten“, vorzugehen. „Wir müssen wieder mehr Haltung zeigen“, so sein Appell.

Zum Thema Ökologie gab Holetschek vor, dass hier viele Entwicklungen in die Hände der Kommunen gegeben werden sollten und ihnen dazu mehr Spielräume gegeben werden müssten. Bei all diesen aktuellen Themen sei gerade der Beruf des Lehrers sehr wichtig.

