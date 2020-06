vor 16 Min.

Ein außergewöhnliches Hilfsangebot in der Corona-Krise

Plus Der Mindelheimer Buchhändler Herbert Thurn erzählt gerührt, wie eine Kundin in der Corona-Pandemie helfen wollte - und das, obwohl sie es selbst nicht leicht hat.

Von Johann Stoll

Herbert Thurn war sich zuerst nicht ganz sicher, ob er sich nicht verhört hat. Eine seiner Stammkundinnen von Bücher Thurn in Mindelheim war am Telefon. „Sie fragte mich, ob sie in der Corona-Zeit helfen kann. Sie würde gerne eine Monatsmiete für das Geschäft übernehmen.“

Herbert Thurn fand das großartig, auch wenn der das Angebot dankend abgelehnt hat. Corona macht zwar auch seinem Unternehmen in der Mindelheimer Altstadt zu schaffen, aber die Lage sei nicht so, dass er auf ein solches Hilfsangebot angewiesen wäre. Aber die Grundhaltung, die hat Thurn beeindruckt. „Krisen bringen den Charakter der Menschen hervor“, sagt er. Auch im Unterallgäu gebe es gute Geister. Was den Mindelheimer Einzelhändler dabei besonders beeindruckt hat: Die Frau hat selbst wenig Geld und vor ein paar Jahren einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen.

Die Mutter von vier Kindern kam durch einen Fernsehgottesdienst auf die Idee

Die Frau mit dem großen Helferherz möchte in der Zeitung nicht mit Namen genannt werden. „Ich will mich nicht in den Vordergrund drängen“, sagt sie. Aber sie erzählt doch, was sie motiviert hat so zu handeln. Die gläubige Christin hatte bei einem Fernsehgottesdienst von einem Geistlichen erfahren, dass in München jemand seiner Lieblingsbuchhandlung mit einer solchen Geldspende in der schwierigen Zeit geholfen hat.

Die Mutter von vier Kindern unterstützt auch andere in Not, zum Beispiel einen Zirkus, der in Pfaffenhausen gestrandet ist. Wenn sie sieht, dass jemand Hilfe braucht, ist sie zur Stelle. (Lesen Sie hier mehr darüber: Wegen Corona in der Krise: Wer kann Futter für Zirkus spenden?)

Herbert Thurn und seine Mitarbeiterinnen stellen in den vergangenen Wochen verstärkt fest, dass die Menschen bewusster vor Ort einkaufen und damit in ihr eigenes Umfeld investieren. „Viele Kunden scheinen während des Shutdowns verstanden zu haben, wie öde es ohne Innenstadtgeschäfte wäre“, sagt Thurn.

Die Kunden freuen sich sehr, dass sie wieder in der Innenstadt einkaufen können

Die Kunden haben in der Zeit der Geschäftsschließungen vor allem den zwischenmenschlichem Kontakt vermisst. Immer wieder hätten sie zu hören bekommen, „gut dass ihr noch da seid“ oder: „Schön dass wir uns wieder sehen …“. Und manche hatten sogar Angst, dass das Geschäft schließt.

Auch die Mitarbeiter waren betroffen und „wie alle von uns auch psychisch beansprucht“. Sonst robuste Charaktere hatten beim Neustart Tränen in den Augen.

