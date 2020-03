vor 34 Min.

Ein erlebnisreiches Jahrhundert

Elisabeth Kittel feiert einen besonderen Geburtstag - gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen

Von Ludwig Schuster

Gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen feiert auch Elisabeth Kittel ein besonderes Jubiläum. Vor 100 Jahren erblickte sie das Licht der Welt. In jenem Jahr wurde Wörishofen zum Bad erhoben.

Kittel beging ihren Ehrentag im kleinen Kreis im Seniorenwohnheim Am Anger. Stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger überbrachte die Glückwünsche und Geschenke für den Landkreis, Bürgermeister Paul Gruschka für die Stadt. Er verlas auch ein Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Markus Söder und übergab die Silbermedaille Patrona Bavarie. Seit einem Jahr wohnt Elisabeth Kittel im Kreisseniorenwohnheim, wo sie sich sehr wohl fühlt. In Aussig an der Elbe erblickte Elisabeth Kittel, geborene Hampel, das Licht der Welt. Sie wuchs zusammen mit den Schwestern Edith und Hannelore auf. Die Eltern Maria und Josef Hampel hatten dort ein Lebensmittelgeschäft. Auf dem Bauernhof der Großeltern hielt sich die kleine Elisabeth sehr gerne auf. Die Großmutter liebte das damals schwache Kind besonders. Sie war eine wissbegierige gute Schülerin, die sich trotz ihrer Zurückhaltung sehr gut durchsetzen konnte.

Der Zweite Weltkrieg war dann auch für Kittel ein einschneidender Wendepunkt. Der Krieg hat auch bei ihr Spuren hinterlassen. Ihre Familie musste in einer Nacht- und Nebelaktion das eigene Haus verlassen.

In ihrem langen Leben hat Kittel aber dann auch viel Positives erlebt. Sie war sehr sportlich und hatte große Freude beim Turnen, bei der Leichtathletik und beim Tennis. Herumgekommen ist die einstige Fernmeldetechnikerin der Post auch viel. Wohnorte waren Kissing, Nesselwang, München und Neugablonz, wo ihr Ehemann Arthur eine Glashütte besaß. In Mauerstetten bauten sie ein Haus, wo Elisabeth Kittel bis vor einem Jahr lebte und sich selbst versorgte. Sie ist zufrieden mit ihrem langen Leben. An allem interessiert hat sie im letzten Jahrhundert den großen Fortschritt der Technik erlebt, was sie sehr faszinierte.

Leider hat das Augenlicht nachgelassen, sodass sie auf das Lesen von Büchern verzichten muss. Doch die Nachrichten im Fernsehen verfolgt sie nach wie vor.

Besonders freut sie sich auf den regelmäßigen Besuch ihrer jüngeren Schwester. „Für mich ist es heute ein besonderer Tag, ich kann nur Danke sagen“, wandte sie sich an alle Gratulanten.