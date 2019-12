vor 38 Min.

Ein ganz besonderes Fenster auf der Mindelburg

Markus Lederle bereitet den Besuchern der Mindelheimer Mindelburg oft eine Freude. Er dekoriert ein Fenster immer passend zur Jahreszeit - sehen Sie selbst.

Von Johann Stoll

Abends, wenn die Sonne im Westen der Mindelburg versinkt, wirkt das beleuchtete Fenster wie aus einer magischen Zauberwelt. Ein kleiner Weihnachtsbaum, weiß überzuckert, leuchtet links aus dem Fenster, das in früherer Zeit einmal zu einem Stall gehört hat. Daneben ist eine kleine Siedlung im Lichtschein aufgebaut. Auch sie liegt in einer traumhaften Winterlandschaft. Golden schimmernde Geschenkpakete sind zu sehen, rechts im Fenster der Weihnachtsmann mit rotem Mantel und großem weißem Rauschebart. Und wer genau hinsieht, kann auch ein Engelchen herumfliegen sehen. Das Idyll ist umrahmt von einer Girlande mit Weihnachtskugeln. Dieses hübsche Adventsfenster hat Markus Lederle aus Spaß an der Freud’ gestaltet. Er dekoriert regelmäßig um - wie unsere Bilder zeigen.

Seit zwei Jahren ist Lederle „Facility Manager“ beim Sachon-Verlag auf der Mindelburg. So würde sich der 51-Jährige nie ausdrücken. Er sagt, er sei „Mädchen für alles“, also Hausmeister. Als er das leere Fenster gesehen hat, ist ihm sofort die Idee gekommen, dass sich daraus doch etwas machen lasse. Damit sich die Menschen daran erfreuen, die da vorbeikommen.

Das Fenster auf der Mindelburg war zum Oktoberfest im Wiesn-Stil dekoriert

Und genau das tun viele, erzählt der Geschäftsführer des Sachon-Verlages, Wolfgang Burkart. Das ist aber nicht nur jetzt in der Vorweihnachtszeit der Fall. Zur Wiesn-Zeit hat Lederle eine Szene vom Münchner Oktoberfest nachempfunden.

Maßkrüge und ein Riesenrad sorgen im Herbst für Wiesnstimmung.

In der fünften Jahreszeit dreht sich in dem Wunderfenster alles um den Fasching.

Faschingsstimmung im Wunderfenster.

Und zur Osterzeit gibt es eben ein extra gestaltetes Osterfenster mit Osterhasen und Eiern. „Ich liebe es gemütlich“, erzählt Lederle. Und er ist jemand, der gerne „rumwurstelt“, wie er sagt. Ihm macht das einfach Spaß, „sonst würde ich es nicht machen“. Er hat seine Freude daran, wenn sich andere an seiner Arbeit erfreuen. Die Dekoartikel übrigens kauft er aus eigener Tasche. Ist ja sein Hobby und nicht das seines Arbeitgebers.

Rund um Ostern bestimmen Eier und Hasen das Bild.

Auch bei der Kunstmühle packt Lederle mit an und sorgt dort für das besondere Ambiente. Die Dekorationen und die Außenbeleuchtung tragen seine Handschrift.

Auf der Mindelburg in Mindelheim fühlt sich Markus Lederle sehr wohl

Markus Lederle fühlt sich „pudelwohl“ auf der Mindelburg. Für ihn war es ein Glücksfall, als er vor gut zwei Jahren von seinem Vorgänger Bernhard Berger erfahren hat, dass demnächst dieser Traumjob auf der Mindelburg frei wird. Dabei hatte Lederle doch eigentlich einen Traumjob, jedenfalls in den Augen vieler. Der Mindelheimer arbeitete 30 Jahre lang als Kameramann. So manchen Tatort hat er gefilmt. Viel war er auch im Ausland unterwegs. Dieses Leben aus dem Koffer mochte er nicht länger führen und ist richtig sesshaft in seiner Heimatstadt geworden.

Markus Lederle

Ganz hat er dem Filmgeschäft aber noch nicht abgeschworen. Mit Inmotion von Georg Ried dreht er hin und wieder noch für BMW und Alpina Werbespots. Mit Bastian Ried hat er auch einen Kurzfilm mit Mario Adorf in München gedreht. Auch mit dem französischen Schauspieler Gerard Depardieu hat Lederle bereits gedreht. Der Franzose spielte damals im Asterix-Film mit.

An einen Schauspieler erinnert sich Markus Lederle aber besonders gern: Armin Müller-Stahl. „Er war der Netteste“, erzählt der Mindelheimer, immer zuvorkommend gegenüber allen Mitarbeitern. Von so manch anderem will er lieber erst gar nicht erzählen.

