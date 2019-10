vor 30 Min.

Ein großer Kirchenmusiker

Adolf Ehrenberg war Kirchenmusikdirektor an der evangelischen Kirche in Mindelheim.

In der evangelischen Johanneskirche findet am Sonntag ein besonderes Konzert zu Ehren von Adolf Ehrenberg statt

Die evangelische Kirchengemeinde Mindelheim erinnert am Sonntag, 20. Oktober, mit einem Konzert des Chores der Johanneskirche an den bedeutenden Kirchenmusiker Adolf Ehrenberg, der zuletzt in Mindelheim gewirkt hat. Der Chor singt im Rahmen des Gottesdienstes, der um 9.30 Uhr beginnt, unter der Leitung von Gabriele Laxgang Werke von Kirchenmusikdirektor Ehrenberg.

Vor 50 Jahren starb Ehrenberg in Mindelheim. Geboren wurde er 1880 in Gnadenfrei in Schlesien. Er studierte Musik in Berlin und München und war danach als freischaffender Künstler in Breslau tätig. Max Reger und Engelbert Humperdinck waren seine Lehrmeister.

Ehrenberg selbst wurde Kirchenmusikdirektor, ein geschätzter Pädagoge und Komponist. Ehrenberg musste im Krieg mit seiner Frau seine Heimat verlassen und kam nach Mindelheim. Hier engagierte er sich im kirchlichen und kulturellen Leben der Stadt. Er war Organist und gründete den evangelischen Kirchenchor.

Große Verdienste erwarb er sich auch durch seine Musik- und Theaterkritiken in der Heimatzeitung, die durch hohe Sachkompetenz und großes Einfühlungsvermögen gekennzeichnet waren.

Wer Adolf Ehrenberg persönlich kennengelernt hat, war von seiner bescheidenen, zurückhaltenden und vornehmen Art angetan. Stets war es ihm ein Bedürfnis, dass Menschen sich gegenseitig achten und verstehen sowohl im menschlichen als auch im künstlerischen Bereich.

Am 20. Oktober 1969 starb Adolf Ehrenberg. Sein Grabmal wurde 2008 vom Friedhof in den Kirchgarten umgesetzt und befindet sich zwischen Friedhof und Kirche. In seinem Nachruf schrieb der spätere Ehrenbürger Erwin Holzbaur: „Adolf Ehrenberg sollte nicht nur in einem dankbaren Gedächtnis bewahrt werden, er kann und soll uns ein Vorbild bleiben in seinem wahrhaft lutherischen Ringen um die Wahrheit und in seiner Liebe zu allem Großen und Schönen in dieser Welt, um Hören auf die Musik in allen Dingen zum Lob dessen, der diese Welt erschaffen hat.“

In diesem Sinne werden am 20. Oktober um 9.30 Uhr die Werke Adolf Ehrenbergs im Gottesdienst erklingen, deren Noten in Mindelheim noch erhalten sind. In der Begleitung von Orgel und Geige erklingt „Maria und das Jesuskind“, die vierstimmige Motette „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ sowie die achtstimmige Motette „Die auf den Herrn harren“. (mz)