25.04.2019

Ein herzergreifendes Werk

Beeindruckende Markus-Passion in der evangelischen Kirche Mindelheim. Gerhard Laxgang rezitiert mit kraftvoller Tenorstimme den Evangelisten Markus. Neben ihm Heinz Kößler als Jesus.

Markus-Passion beeindruckt Besucher der Johanneskirche

Von Thessy Glonner

Reinhard Keiser gilt als einer der bedeutendsten deutschen Opernkomponisten des Barock. Während seines letzten Lebensjahrzehnts jedoch widmete er sich in erster Linie der Kirchenmusik. Das gelang ihm derart überzeugend, dass er zum „Canonicus minor und Cantor cathedralis“ am Hamburger Dom ernannt wurde. Seiner starken musikalischen Ausdrucksweise gedachte nun die Evangelische Kirche und setzte in künstlerisch aufwändiger Inszenierung Keisers „Markus-Passion“ aufs Programm.

Durch die blühende melodische Fantasie des Musikschaffenden und das beachtliche Können der Ausführenden der – so Pfarrer Erik Herrmanns – „vertonten Verkündigung“, wurde den Kirchenbesuchern die Dramatik des Kreuzwegs Jesu ergreifend nahe gebracht. Gerhard Laxgang rezitierte mit kraftvoller Tenorstimme und großem Einfühlungsvermögen den Evangelisten Markus. Unter die Haut ging besonders, als Bassist Heinz Kößler in seiner Rolle als Jesus sang: „Eli, Eli, lama asabthani“ (Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?).

Emotional und mit fantastischem Stimmvolumen interpretierte Sopranistin Waltraud Strößner bei ihren Arien das Geschehen zu Golgatha, dem „Platz herber Schmerzen“. Äußerst anrührend Silvia Mütterlein mit leidvoll geprägtem Alt bei „Klaget nur, ihr Kläger hier, wie ihr wollet ihn verklagen“ und später, als sie „Jesus fast vor Blut und Marter nicht erkennt“.

Mit weiteren Soli brillierten Heike Wanner, Michael Kolbe und Werner Strößner. Herrlich umrahmt und sensibel getragen wurden die Texte durch hohe musikalische Qualität des Mindelheimer Kammerorchesters mit Renate Rehm auf der Oboe, Christina Kamper und Anna-Lisa Radmüller auf der Flöte, Michaela Hörmann auf der Violine, Gudrun Stetter auf dem Fagott, Verena Laxgang am Violoncello und Marianne Heiden am Cembalo.

Die Mitglieder des evangelischen Kirchenchors setzten mit wohlklingendem Stimmausdruck markante Akzente, und somit gelang ein Gesamtkunstwerk unter gewohnt charismatischer Leitung von Gabriele Laxgang.

Karfreitag 1724 brachte Johann Sebastian Bach die Komposition, von der auch gemutmaßt wird, dass sie sogar aus seiner Feder stammen könnte, in der Leipziger Thomaskirche zur Aufführung. Doch ob damals dort, oder 2019 in der Johanneskirche Mindelheim: An beiden Terminen wurde ein herzergreifendes Werk mit bewundernswertem Engagement präsentiert.

