Ein kreativer Kreuzweg für Gläubige aller Generationen

Plus Der Irsinger Pfarrgemeinderat um Marlies Santjohanser wollte trotz Corona nicht auf die kirchliche Tradition verzichten – und ließ sich etwas einfallen

Leiden, Tod und Auferstehung Jesu in der Pfarrkirche zu betrachten ist in diesem Jahr für die Gläubigen leider nicht möglich. Sanierungsarbeiten am und im Gotteshaus lassen dies nicht zu.

Altersgerechte Stationstexte am Kreuzweg in Irsingen für Kinder und Erwachsene

Der Pfarrgemeinderat um seine Vorsitzende Marlies Santjohanser lädt deshalb in der Karwoche zu einem für Kinder und Erwachsene parallel verlaufenden Kreuzweg unter freiem Himmel ein.

Jeweils altersgerechte Stationstexte inspirieren Familien und Kinder zu gemeinsamer Betrachtung der Passion Christi. Bibelverse und Ausmalbilder, die an den Stationen ausliegen dürfen mitgenommen werden. Der Kreuzweg beginnt beim Gemeindekreuz an der Dorfstraße, führt durch gepflegte Wiesen, sowie Wald- und Feldwege vorbei am Sport- und Eisstockplatz und endet am Kreuz beim Wassertretplatz.

Die Strecke wurde so gewählt, dass die 14 Stationen sowohl zu Fuß wie auch mit dem Rad bequem zu erreichen sind.

Bei ihrer Installation gingen den Pfarrgemeinderäten viele fleißige Helfer aus dem Türkheimer Ortsteil zur Hand. „Ja, man muss in diesen Pandemie-Zeiten schon ganz schön kreativ sein, wenn man nicht auf kirchliche Traditionen und Gottesdienste verzichten will“, bemerkt Marlies Santjohanser bei der Vorstellung des Kreuzwegs am Rande des Ortes.

Lesen Sie dazu auch: So sehen Türkheimer Kinder das Leiden Christi