vor 58 Min.

Ein letzter Jahresschluss

Bürgermeister blickt zurück

Die Jahresabschlusssitzung des Kirchheimer Marktrates ist längst zu einem ans Herz gewachsenen Ritual geworden. Eine Bläserabordnung des Musikvereins verbreitet mit bekannten Adventsklängen Weihnachtsstimmung und Bürgermeister Hermann Lochbronner lässt in diesem Rahmen die Ereignisse des zurückliegenden Jahres noch einmal Revue passieren. Eine vertraute Zeremonie, und doch nicht ganz: Es ist die letzte Veranstaltung dieser Art, die geprägt ist von der Persönlichkeit des Bürgermeisters, der vor längerer Zeit erklärt hat, zur nächsten Kommunalwahl nicht mehr anzutreten.

Und dann ist da auch noch das Bürgerbegehren gegen die Planung zur Umgestaltung des Gasthofs zum Adler, das die Harmonie stört. Bekanntlich sieht das Konzept die Umwandlung des denkmalgeschützten altehrwürdigen fürstlichen Gasthauses – unter anderem auch durch einen Anbau – zum multifunktionalen Bürgerzentrum vor. Lag es daran, dass die für das Projekt ins Feld geführten Argumente nicht allseits stichhaltig überzeugten oder dass es etwas an der heute gewohnten offensiven Kommunikation fehlte: Hermann Lochbronner kann jedenfalls nicht verstehen, wie man gegen diese einmalige mit hohen Förderzusagen ausgestattete Chance für den Ort sein kann.

Um hier noch eventuelle Lücken im Informationsbedarf zu schließen, hat der Markt eine Infobroschüre zum Bürgerzentrum herausgegeben, die umfassend die Aspekte des Vorhabens beleuchtet und für seine Realisierung wirbt.

Verbunden mit seinem Dank an die Marktratsmitglieder für die konstruktive Zusammenarbeit listete Bürgermeister Lochbronner überdies die zahlreichen Themen auf, mit denen man sich im Jahresverlauf beschäftigt hatte und die Tagesordnungspunkte, über die zu entscheiden war.

Dann ergriff auch sein Stellvertreter Werner Welser das Wort und dankte Hermann Lochbronner für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und seinen Einsatz, der auch an Sonn- und Feiertagen nicht endete. Gerne hätte er diese Teamarbeit noch weiter fortgesetzt, so Welser. Abschließend verteilte Hermann Lochbronner als Zeichen des Dankes Geschenke mit regionalem Bezug an die Ratsmitglieder und – mit Rücksicht auf die Umwelt – gänzlich ohne Umverpackung und Geschenkpapier. (stn)

Themen folgen