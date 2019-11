Ein letztes Mal im Leben in die Berge

Plus Bruno Faulhammer aus Türkheim wollte noch einmal in seinem Leben in die Berge. Der Wünschewagen des ASB erfüllte dem 58-Jährigen diesen letzten Wunsch.

Bruno Faulhammer strahlt: Herzlich begrüßt er Sonja Hujo und bedankt sich noch einmal für den schönen Tag, den beide in den Lechtaler Alpen verbracht haben. Bruno Faulhammer liebt die Berge, er ist begeisterter Bergwanderer, hat sogar beim Alpenverein Bad Wörishofen die Ausbildung zum Wanderleiter absolviert.

Das Leben des 58-jährigen Türkheimers neigt sich dem Ende zu. Zeit hat für ihn jetzt eine ganz andere Bedeutung

Sein Leben neigt sich dem Ende zu, das weiß der 58-jährige Türkheimer, der an einer unheilbaren Krebserkrankung leidet. Wochen, Monate, Jahre wenige Monaten – niemand weiß, wann Bruno Faulhammer den Kampf gegen den Krebs endgültig verliert. Zeit hat für den gebürtigen Pfaffenhauser, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Türkheim lebt, inzwischen eine ganz andere Bedeutung.

Er hadert nicht mit seinem Schicksal, er versucht jetzt, die noch verbleibende Zeit so intensiv wie möglich zu erleben, gemeinsam mit seiner Familie, seiner Frau Anita, mit der er seit mehr als 35 Jahren verheiratet ist, mit seinen beiden erwachsenen Kindern.

Noch einmal in die Berge gehen, in seine geliebten Alpen, wo er so viele schöne Erlebnisse hatte und wo er so viel Kraft schöpfen konnte. Er absolvierte die Ausbildung zum Wander- und Schneeschuhführer beim DAV, er wollte seine Begeisterung auch an andere weitergeben. Im Frühjahr 2017 legte er die Prüfungen mit Bravour ab, im gleichen Monat kam der Schicksalsschlag: Diagnose Krebs. Unheilbar. Mitten im Leben, mitten aus dem Leben gerissen.

Als er dann vom „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) Kaufbeuren hörte und erfuhr, war seine erste Reaktion alles andere als freudig. Im Gegenteil: „Ich war schon etwas irritiert “, gibt Bruno Faulhammer gerne zu. Denn der Wünschewagen des ASB wurde gegründet, um schwerstkranken Menschen einen „letzten Wunsch“ erfüllen zu können. Für den 58-Jährigen war es daher fast ein Schock, auf diese Weise mit seiner Realität konfrontiert zu werden.

Seit drei Jahren kämpft er gegen seine Krankheit, Phasen der Hoffnung wechseln sich immer wieder mit Phasen der Hoffnungslosigkeit ab. Irgendwann mussten dann auch die behandelnden Ärzte im Uniklinikum Ulm erkennen: Bruno Faulhammer kann diesen Kampf gegen den Krebs nicht mehr gewinnen, es besteht keine Aussicht auf Heilung mehr.

Diese niederschmetternde Nachricht war für den 58-Jährigen auch ein Signal, eine Gelegenheit, sich auf das Wesentliche besinnen zu können. „Ich genieße jeden Augenblick. Jeder Augenblick ist besonders“, sagt Bruno Faulhammer.

Und ganz viele besondere, unvergessliche und glückliche Augenblicke zum Genießen bescherte ihm jetzt der Ausflug ins Lechtal. Nachdem er sich über den Wünschewagen des ASB Kaufbeuren informiert hatte, war er dankbar für diese Idee und stimmte dem Ausflug jetzt auch begeistert zu.

Noch einmal die Berge sehen, die klare Luft atmen, den Blick in die grandiose Natur schweifen zu lassen, auf der Picknickdecke in der Sonne zu liegen und die Ruhe zu genießen. Und sich noch einmal zurück erinnern an die vielen schönen Ausflüge, die oft anstrengenden Bergtouren, die ausgedehnten Schneeschuhwanderungen...

Noch einmal...ein letztes Mal.

Denn Bruno Faulhammer weiß eben genau, dass es kein „nächstes Mal“ mehr geben wird. Umso mehr freute er sich auf den Ausflug mit dem Wünschewagen in die Lechtaler Alpen – und wie bestellt empfing ihn das Lechtal am vergangenen Wochenende mit wunderschönen, warmen Spätsommerwetter.

Gemeinsam mit seiner Familie genoss der schwer kranke Türkheimer jeden Augenblick

Die Berge leuchteten, die Sonne strahlte und wärmte ihn – so wie früher, als kaum ein Gipfel vor dem begeisterten Bergwanderer sicher war. Hinauf zur Stablalm auf 1403 Meter ging es mit dem Wünschewagen, alles war perfekt organisiert. „Ich bin dem Team des Wünschewagens so dankbar. Danke!“, sagt der Türkheimer mit fester Stimme.

Die liebevolle Betreuung durch das medizinisch geschulte Personal war das eine, die Sicherheit, bei Bedarf auch gut versorgt zu sein, war beruhigend.

Das Wichtigste war aber die entspannte Atmosphäre, im Kreise seiner ganzen Familie, den Tag so richtig genießen, so richtig loslassen zu können. Wünschewagen gibt es seit 2014 inzwischen in ganz Deutschland, fast 1300 Personen engagieren sich ehrenamtlich für die 23 Wünschewagen. Bundesweit e wurden schon mehr als 1500 letzte Wünsche erfüllt. Der jüngste Fahrgast war dabei neun Monate, der älteste 102 Jahre alt.

42 Ehrenamtliche sind beim Wünschewagen des ASB Kaufbeuren aktiv, der seit November 2018 im Allgäu und Bayerisch-Schwaben als Kooperationsprojekt der ASB-Verbände Allgäu, Neu-Ulm, Augsburg und Dillingen-Donau-Ries unterwegs ist. „Da wir überwiegend im Bereich Pflege tätig sind, haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich mit unerfüllten „letzten Wünschen“ ihrer Kunden zu tun“, weiß Koordinatorin Sonja Hujo. Die Pflegekräfte kamen auf die ASB-Geschäftsführung zu, sprachen sich für den Wünschewagen aus und so ging es zügig an die Projektumsetzung. Alle Wünschewagen-Fahrzeuge werden extra für diesen Zweck gebaut. 120.000 Euro kostet der Wünschewagen Allgäu/Schwaben pro Jahr, ausschließlich finanziert durch Spenden und Sponsoring sowie ASB-Mitgliedsbeiträge.

Mindestens zwei ehrenamtliche Fachkräfte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich oder dem Bereich des Rettungsdienstes begleiten die Fahrten, die Anregungen kommen von den Patienten selbst oder von Angehörigen, Pflegern oder Palliativkräften.

Bei der Umsetzung der letzten Wünsche muss es manchmal sehr schnell gehen, meist schaffen es die Ehrenamtlichen innerhalb weniger Tage, den Wunsch zu erfüllen. Manche Wünsche sind an Termine gebunden (Hochzeiten, Taufen, Musicals, Fußball, etc.) und benötigen im Normalfall etwas mehr Vorlauf.

Aber auch ganz kurzfristige Wünsche können umgesetzt werden – so wie der Ausflug in die Lechtaler Alpen mit Bruno Faulhammer und seiner Familie. Nur selten müssen Fahrten abgesagt werden, weil der gesundheitliche Zustand des Fahrgastes die Wunschfahrt nicht mehr erlaubte, sagt Sonja Hujo.

Die ausgebildete Rettungsassistentin, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Altenpflegerin weiß ganz genau, dass diese „letzten Wünsche“ alles andere als „leichte“ Erlebnisse sind. Dennoch: Auch für die Organisatoren und die ehrenamtlichen Begleiter des Wünschewagens sind diese Ausfahrten immer wieder auch schöne Erfahrungen: „Die Fahrgäste blühen auf, leben am Tag der Wunscherfüllung richtig auf, haben Kraft und Energie. Manche laufen sogar wieder, obwohl sie vorher wochenlang immer auf Hilfsmittel angewiesen waren“, erzählt Sonja Hujo.

So war es auch für Bruno Faulhammer, der noch immer von den Erinnerungen zehrt. Viel Kraft hat ihm der Ausflug gegeben, die Momente voller Herzlichkeit und Liebe in seinen Bergen, mit seiner Familie.

Herzlich ist auch der Abschied: „Bis bald“, sagt Sonja Hujo zu Bruno Faulhammer. Und beide strahlen.

Seit 2018 ist der Wünschewagen des ASB im Allgäu unterwegs: