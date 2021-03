11:20 Uhr

Ein mysteriöser Monolith und nun ein giftgrün verfärbter Bach in Wörishofens Kurpark

Plus Was ist in Bad Wörishofens Kurpark los? Bevor Ufo-Fans leuchtende Augen bekommen, sei gesagt: Die Erklärung ist allzu irdisch.

Von Markus Heinrich

Im Kurpark von Bad Wörishofen passieren derzeit seltsame Dinge. Ein Metall-Monolith, der dort praktisch über Nacht auftaucht, nun ein Bach, der sich grün färbt. Ein Feuerwehreinsatz war die Folge – und die Frage: wer war das?

Leuchtend grün schwappte das Wasser im Bachlauf durch den Kurpark. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen und das Wasserwirtschaftsamt waren am späten Mittwochnachmittag vor Ort, um zu prüfen, wie es zu der Verfärbung kam. Bad Wörishofens stellvertretender Polizeichef Michael Scheßl sagte unserer Redaktion am Donnerstag, es sei wohl Kontrastmittel in den Bach geraten.

Ein Metall-Monolith, dreieckig, glänzend, fast vier Meter hoch, stand in einer Wüste im Bezirk San Juan im Südosten von Utah in den USA. Es war der erste Monolith, der entdeckt wurde. Seither tauchen Metall-Stelen rund um den Globus auf. Bild: Terrance Siemon/Terrance Siemon/AP/dpa

Erst vor wenigen Tagen stand der Kurpark im Mittelpunk, als dort plötzlich eine gut drei Meter hohe Metallstele stand. Wer ihn gebaut hat ist unklar. Wer ihn aufgestellt hat ebenso. Seit Mitte November der erste Metall-Monolith in der Wüste von Utah (USA) entdeckt wurde, tauchen diese glänzenden Stelen rund um den Globus auf.

Ufo-Gläubige halten es für das weltumspannende Werk von Außerirdischen. Rationaler argumentierende Zeitgenossen vermuten hinter den Monolithen Aktionen von Künstlern oder auch politische Botschaften. Der Monolith von Schwangau im Allgäu beispielsweise sollte im Dezember auf Umweltsünden aufmerksam machen.

In Bad Wörishofen steht an exponierter Stelle ein Metall-Monolith. Wer ihn gebaut hat und wie der dorthin kam, ist unklar. Bild: Markus Heinrich

Nun also noch alienmäßig grüne Flüssigkeiten im Park, wie passend. Doch das Fest für Ufo-Fans blieb auch diesmal aus, der Ursprung war allzu irdisch. Beim Wasserwirtschaftsamt hat man die Flüssigkeit genauer bestimmt. Es handele sich um ein sogenanntes Tracer-Mittel. Solche Kontrastmittel werden dazu verwendet, Fließwege unter der Oberfläche sichtbar zu machen. Im konkreten Fall habe offenbar eine Firma einen Fehler in einem Abwassersystem gesucht. Dabei sei das Mittel in den Bach im Bad Wörishofer Kurpark geraten. Das Tracer-Mittel sei ungiftig, teilte das Landratsamt mit. Zwischenzeitlich sei es komplett abgepumpt worden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen