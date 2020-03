vor 18 Min.

Ein neuer „Chefkoch“

Wechsel an der Spitze des Kochvereins

Der Kochverein Bad Wörishofen hat eine Führung gewählt. Sebastian Seemüller ist nun der Vorsitzende des Vereins. Seemüller war bislang Stellvertreter von Peter Ostenried, der nicht mehr für die Spitzenposition antrat. Ostenried bleibt dem Vorstand als stellvertretender Vorsitzender aber erhalten. Bei der Versammlung im Gasthof Adler dankte Seemüller seinem Amtsvorgänger für „12 Jahre unermüdliche Tätigkeit“.

Einziger Neuzugang im Vorstand ist Harald Kohn als Kassierer.

Ostenried hatte den Verein über Jahre geprägt. Die Bewirtung des Musikfestivals, Spargelschälen zugunsten der Kartei der Not, Teilnahme an der beliebten Veranstaltung „Blumenlust statt Alltagsfrust“ und die Vollendung von 25 Jahren „Kulinarische Meile“ mit insgesamt 41 durchgeführten Veranstaltungen fallen in seine Amtszeit. „Durch die Meile wurde der Kochverein Bad Wörishofen über den Landkreis hinaus bekannt“, sagt Seemüller.

Der frisch gebackene Vorsitzende bedanke sich für die einstimmige Wahl und skizzierte als größte Herausforderung für den Verein den Erhalt des sozialen Miteinanders. Handy, Facebook und Co. machten diese Aufgabe nicht leichter, so Seemüller, der frühere Bürgermeister von Türkheim.

Änderungen im Ernährungsverhalten der Menschen und neue Gastronomie-Trends seien neue Themen für den Kochverein Bad Wörishofen im Jahre 2020. (mz)

Themen folgen