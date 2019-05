08:00 Uhr

Ein neuer Kindergarten für Nassenbeuren

Nassenbeuren wächst immer weiter, entsprechend groß ist die Nachfrage nach Kindergartenplätzen. Jetzt reagiert die Stadt - und greift dafür tief in die Tasche.

Von Johann Stoll

Mindelheims größter Ortsteil zählt inzwischen 900 Einwohner und wächst weiter. Die Folge: Die Katholische Kindertagesstätte „St. Vitus“ in Nassenbeuren platzt aus allen Nähten. Jetzt hat der Mindelheimer Stadtrat einstimmig den Bedarf von insgesamt 40 Kindergartenplätzen anerkannt, wobei zwölf neu hinzukommen. Weil die Plätze im bestehenden Gebäude nicht mehr untergebracht werden können, ist ein Neubau geplant.

Im April 2006 waren dem Träger des Kindergartens, der Katholischen Kirchenstiftung St. Vitus, 25 Kindergartenplätze und drei Notplätze in einer Kindergartengruppe genehmigt worden. Ein Jahr darauf hat die Stadt Mindelheim diese Zahlen als „bedarfsnotwendig“ anerkannt. 2010 reichte das schon nicht mehr. Damals hat der Stadtrat zusätzlich drei integrative Plätze anerkannt.

Seit dem Kindergartenjahr 2016/17 wurde aufgrund weiter steigender Kinderzahlen wieder die zweite Gruppe im Dachgeschoß aktiviert. Der Kindergarten bekam eine Ausnahmegenehmigung für bis zu 36 gleichzeitig anwesende Kinder. Diese Ausnahme hat das Landratsamt Unterallgäu aber an die Bedingung geknüpft, dass entweder die notwendige Sanierung oder ein Neubau des Kindergartens beschlossen wird. Bürgermeister Stephan Winter sprach von einem „stetigen Weg nach oben“.

Muss die Stadt Mindelheim eine Viertelmillion Euro für den neuen Kindergarten in Nassenbeuren bereitstellen?

Seit dem Frühjahr 2017 ist die Stadt mit der Kirchenstiftung über eine Lösung im Gespräch. Das Architekturbüro Huber, Steinhauser und Partner aus Ottobeuren hat sechs Varianten erarbeitet.

Am 28. März 2019 beschloss die Kirchenverwaltung der Pfarrkirchenstiftung den Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte. Als Standort wurde ein benachbartes freies Grundstück neben dem Pfarrhof ausgewählt. Dazu fehlt jetzt nur noch grünes Licht von der Diözese Augsburg.

Dass den Neubau vor allem die Stadt Mindelheim wird schultern müssen, ist dem Stadtrat durchaus bewusst. Im aktuellen Haushalt steht dafür bereits ein Investitionszuschuss über eine halbe Million Euro bereit. Im Jahr 2020 werden weitere 500.000 Euro fällig und 2021 sind noch 250.000 Euro zu bezahlen. Das wird aber nicht ganz reichen, wie Kämmerer Wolfgang Heimpel im Stadtrat deutlich machte. Er rechnet damit, dass die Stadt eine weitere Viertelmillion Euro für den Bau bereitstellen wird müssen.

Bürgermeister Stephan Winter freute sich, dass durch einen Neubau keine Übergangslösung notwendig ist. Die Kinder können also so lange im alten Gebäude bleiben, bis der neue Kindergarten fertig ist. In der Kindertagesstätte in Nassenbeuren kommen wie bisher auch Kinder aus dem Stadtteil Westernach unter.

