vor 6 Min.

Ein neuer Mittelpunkt für Könghausen

Bei der Einweihung des Bürger- und Vereinshauses strahlten die Gäste mit der Sonne um die Wette

Von Maria Schmid

„Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn man gleich entfernet ist, lebet fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst.“ Die Melodie dieser Volksweise aus der Mitte des 18. Jahrhunderts spielten die Musikanten der Musikkapelle Lyra aus Eppishausen während der Kommunionverteilung beim feierlichen Gottesdienst im Festzelt in Könghausen. Waren es doch vor allem die Freundschaft und der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger, die es möglich machten, in der vierjährigen Planungs- und Bauzeit das neue, schmucke Bürger- und Vereinshaus Wirklichkeit werden zu lassen.

Das zeigte sich nicht nur beim Festakt im freundlich gestalteten Bürgersaal. Das wurde besonders am Sonntag, beim Tag der offenen Tür, deutlich. Angeführt vom Musikverein Lyra Eppishausen unter der Leitung von Markus Heinzelmann, gingen 19 Fahnenabordnungen im Kirchenzug den Weg hinunter von der Kirche zum Festzelt. Pater Benedikt spürte in seiner Predigt der Frage nach: „Was bedeutet Freundschaft? Was verbindet uns miteinander?“ Für ihn ist das eindeutig Jesus. Er sei das Band, durch das alle miteinander verbunden seien.

Diese Verbundenheit sei auch bei der Planung und Gestaltung des neuen Hauses für alle Könghauser Bürger spürbar gewesen. Nach der Segnung der Räume durch Pater Benedikt konnten die Räume besichtigt werden, in denen die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein, die Jagdgenossenschaft, der Frauenbund, die Pfarrei und der Veteranenverein gemeinsam untergebracht sind. Auch die Gemeinderäte tagen hier in einem für sie geschaffenen Raum.

Bürgermeister Josef Kerler nannte das neue Haus „eine Begegnungsstätte aller Bürger, die damit ein wichtiger Faktor im Dorfleben sein wird“.

Die beiden Ansprechpartner für die „Bürger- und Vereinshaus Betreiber GbR Könghausen“ sind Markus Sailer und Thomas Strehler. Sie haben auch eine Gaststättenlizenz beantragt.

Markus Sailer ist der Vorsitzende vom Schützenverein Alpenrose Könghausen und Thomas Strehler der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Könghausen. Sie werden sich weiterhin mit ihrem starken Engagement für den Zusammenhalt aller Vereine und Gruppierungen einsetzen.

So hatte beim Festakt im Gemeindesaal nicht nur Landrat Hans-Joachim Weirather lobende Worte gefunden. Ebenfalls mit dabei waren Jakob Schlögel, Kreisbrandinspektor im Bereich Nord vom Landkreis Unterallgäu, Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann, Christian Kreye, Amtsleiter beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Kreisbrandmeister a. D. Franz Gaum, der Bürgermeister der Gemeinde Eppishausen, Josef Kerler, und die Gemeinderäte Johann Miller und Franz Holzmann.

Ganz gleich, wohin der Weg Könghauser Bürger in Zukunft führen wird, die Mitgestaltung am neuen Bürger- und Vereinshaus wird sie immer begleiten.

Themen Folgen