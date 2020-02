Ein neues Nest für die Störche in Pfaffenhausen

Plus Seit 125 Jahren brüten Störche in Pfaffenhausen. Jetzt wurde die Nisthilfe renoviert.

Das Storchennest auf dem Kamin des „Blindenheimes“ in Pfaffenhausen gibt es schon seit 1895, damit könnten die Störche heuer ihr 125-jähriges Jubiläum für diesen Brutplatz feiern. Auch jetzt im Februar „wohnt“ ein Paar dort und diese beiden Störche haben vergangene Woche einen frisch renovierten Nistplatz bekommen. Dafür rückte sogar die Feuerwehr an.

Feuerwehrmänner aus Mindelheim und Pfaffenhausen, Mitarbeiter des Bauhofes Pfaffenhausen und Vogelschützer des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) arbeiteten dafür zusammen.

Die Mindelheimer Feuerwehr transportierte das Storchennest mit ihrer Drehleiter

Zum Einsatz kam ein Kran der Firma Kaiser, der in einem Korb Erwin Kienle vom Bauhof nach oben brachte, wo er Ketten am alten Nest befestigte, damit dieses heruntergehievt werden konnte. Der Transport des Nestes erfolgte mithilfe der Drehleiter der Mindelheimer Feuerwehr. Alles zusammen eine logistische Herausforderung, die jedoch gut gelöst wurde.

Das alte Nest, das zuletzt 2003 erneuert wurde, wog etwa 350 kg. Nicht so schwer wie beim letzten Mal, als von einem Gewicht von über einer Tonne die Rede war. Aber es war über die Jahre in die Höhe gewachsen und schief. So befürchtete Konrad Merkl, Gesamtleiter des Dominikus-Ringeisen-Werkes Unterallgäu, zu dem das Gebäude gehört, dass das Nest kippen, abstürzen und das Dach beschädigen oder sogar Personen verletzen könnte.

Die Störche waren zunächst aus ihrem Nest geflüchteten und beobachten dann das Geschehen in Pfaffenhausen aus sicherer Entfernung

Knallblauer Himmel und Sonnenschein erleichterten die Arbeit und Hans Roth von der Storchenbrauerei kam vorbei, um den fleißigen Helfern Bier zu spendieren. Das Storchenpaar, das frühmorgens noch in seinem Nest gesessen hatte, war zunächst geflüchtet. Doch bald schon kam einer der Vögel geflogen und beobachtete das Geschehen zunächst vom nahe gelegenen Turm und dann vom vorübergehend nestlosen Kamin aus. Auch auf dem hohen Sendemast nur wenige hundert Meter entfernt, beobachteten Störche das Geschehen am ältesten Storchenbrutplatz der Gegend.

Franz Wiblishauser, René Bucher und die anderen Vogelfreunde vom LBV entfernten zunächst den alten Nestaufbau von dem Metallgerüst unten und belegten diesen „Korb“ erst mit einer Lage dickerer Stöcke und flochten darauf aus Zweigen den Grundstock für das neue Storchennest. Als diese neue Nisthilfe fertig war, wurde sie wieder mit der Feuerwehrdrehleiter hochgehoben. Oben warteten schon Erwin Kienle und René Bucher im Korb des Kranes und brachten das Nest in die richtige Position. Es musste exakt aufgesetzt werden, damit es mit der entsprechenden Halterung verschraubt werden konnte.

Das Storchenpaar saß sehr bald schon wieder im Nest und zupfte hier und da an den Zweigen herum. Jetzt liegt es an ihnen, das Nest fertigzustellen, sodass im Frühling auch nach 125 Jahren wieder kleine Storchenküken aufgezogen werden können.

