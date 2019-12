vor 1 Min.

Ein rundum gelungener Hörgenuss

Die Besucher lauschen im neuen Dorfgemeinschaftshaus ergriffen dem stimmungsvollen Jahreskonzert der Musikkapelle Oberrieden.

Von Ulla Gutmann

Martin Jall vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund (ASM) lobte das Jahreskonzert der Musikkapelle Oberrieden und sprach von „symphonischer Blasmusik auf höchstem Niveau“. Dirigentin Marina Beer und die 55 Musiker hatten intensiv geübt und konnten erstmals auf der Bühne im neuen Dorfgemeinschaftshaus auftreten, das so an die Turnhalle und das Sportheim angebaut wurde, dass die Zuschauer wie bisher in der bestuhlten Turnhalle saßen mit Blick auf die ansprechend gestaltete Bühne. Da hatten nicht nur die Musiker der Kapelle Platz, sondern auch noch die Sänger Kirchenchores, die das „ Weihnachten in den Bergen“ mit Weihnachtsliedern bereicherten.

Passend und stimmungsvoll am ersten Weihnachtsfeiertag auch die schöne Dekoration. Sie trug zum festlichen Ambiente bei. Johanna Schuster führte als Moderatorin durchs Programm und bei der „Alvamar Overture“, einem anspruchsvollen Stück für Oberstufenorchester, erfuhren die Gäste, dass die Kapelle dieses Stück noch bis zum 1. April spielen und proben wird, um dann bei den Wertungsspielen ihr Bestes zu geben.

Dirigent Bernhard Mayer leitete die Musikkapelle Oberrieden erstmals bei einem Konzert

„Lead me Home“ von James L. Hosay, inspiriert von einem alten amerikanischen Gospellied des späten 19. Jahrhunderts, berührte mit Tiefgang und zunächst dunklen, warmen Tönen, um zuletzt strahlend und feierlich Hoffnung zu verkünden. Der 19-jährige Dirigent Bernhard Mayer leitete die Kapelle erstmals bei einem Konzert bei der Filmmusik „How to train your Dragon“ (Drachenzähmen leicht gemacht). Diese Musik ließ ahnen, wie der schmächtige Hicks, Sohn des Wikingerhäuptlings Haudrauf zunächst versucht, den Drachen zu töten, sich mit diesem aber anfreundet und das Tier „Ohnezahn“ tauft. „At the break of Gondwana“ von Benjamin Yeo begann mit einer fulminanten Einleitung, die Zuhörer wurden immerhin 45 Millionen Jahre zurückversetzt, fremdartige Geräusche von Urwesen erklangen aus den verschiedenen Musikinstrumenten, ruhige Melodien für herrliche Natur, traurige, weil diese zerstört wird und zuletzt das Finale, in dem die ganze neu erwachte Pracht der Erde veranschaulicht wurde.

Martin Jall ehrte in der Pause junge Musiker, die ihre Prüfungen D1 und D2 bestanden hatten, und zwar Franziska Beck (Querflöte D2), Lena Fischer (Querflöte D1), Magdalena Müller (Klarinette D1), Robin Demmler (Posaune D1) und Tobias Heinrich für 15 Jahre Treue zur Musikkapelle.

Die Musiker der Musikkapelle Oberrieden zeigten, dass sie auch moderne Klänge beherrschen

Und schon ging es traditionell weiter mit dem Konzertmarsch „Mens sana in Corpore Sano“. Bei „Bohemian Rhapsody“ von Queen, arrangiert von Philip Sparke, konnte die Kapelle einmal mehr beweisen, dass sie auch moderne Klänge gut im Griff hat und obwohl „Frühlingsrosen“, eine eingängige Polka des Unterallgäuers Michael Schiegg folgte, war die Zusammenstellung der Stücke durch Marina Beer harmonisch, stimmig und fügte sich zu einem gelungen Jahreskonzert zusammen. Der Jazzklassiker „Children of Sanchez“ und zuletzt zwei Zugaben folgten und nach vielen Stücken dauerte es einige Sekunden bis der Applaus losbrach. Die Zuhörer waren so ergriffen und erfüllt von der Musik, dass die Blicke nur gebannt auf die Bühne gerichtet waren und manch einer vergaß, an seinem Getränk zu nippen.

Wer das erste Konzert verpasst hat, kann es noch am Samstag, 27. Dezember, um 20 Uhr in der Sporthalle in Oberrieden erleben.

