Ein schwerer Unfall - und plötzlich ist alles anders

Plus Gerichtsprozesse über Verkehrsunfälle hinterlassen häufig ein schales Gefühl - und die Gewissheit: Es kann jedem passieren.

Bei einem Verkehrsunfall gibt es keine Sieger. Es ist eine Situation, die niemand jemals erleben möchte: Als Spaziergänger von einem Auto erfasst werden. Als Autofahrer einen Spaziergänger erwischen. Egal, wer letztlich „Schuld“ trägt an einem solchen Unfall (und nicht immer lässt sich das im Nachhinein eindeutig klären): Er prägt das Leben beider Seiten. Sekundenbruchteile entscheiden darüber, wie es in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten im Leben eines Menschen weitergeht. (Wie beispielsweise in diesem Fall: Ein Unfall, der das Leben verändert)

Pläne für den Nachmittag? Zukunftspläne für die nächsten Jahre? Sind im Nu dahin, wenn es zu einem solchen Unfall kommt. Beteiligte haben nicht nur mit den körperlichen Folgen zu kämpfen, sondern auch mit den psychischen.

Selbst unbeteiligte Zeugen tun sich schwer mit der Erinnerung an den Unfall

Vor Gericht versucht man Monate oder gar Jahre später, die Schuldfrage aufzuarbeiten. Was war genau geschehen? Wer hat sich richtig verhalten, wer falsch? Doch selbst unbeteiligte Zeugen tun sich oft schwer, die Erinnerung zweifelsfrei wieder hervorzurufen. Es ging einfach alles viel zu schnell in den Augenblicken, die so viel verändert haben.

Und am Ende solcher Gerichtsprozesse bleibt meist ein schales Gefühl, wenn man als Fußgänger die nächste Straße überquert, wenn man als Radler über eine Kreuzung fährt, wenn man als Autofahrer auf der Autobahn unterwegs ist: Ein Unfall kann jedem passieren. Jederzeit. Man kann einiges tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern – nichts trinken, wenn man fährt, aufmerksam sein, nicht zu schnell fahren – und doch bleibt ein gewisses Risiko, dass sich binnen Sekundenbruchteilen alles im Leben verändert.

