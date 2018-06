vor 41 Min.

Ein wilder Start ins Leben

Was Alois Kistler aus Bad Wörishofen mit neun Wildenten-Küken erlebt hat, ist nicht alltäglich. Sogar ein Polizeieinsatz gehörte dazu. Eine turbulente Geschichte mit Happy End.

Von Helmut Bader

Was war das für ein Start ins Leben! Verlassen von der Mutter, nur durch Zufall dem Tod entronnen, aufgepäppelt, verlaufen, Polizeieinsatz, Happy End: Diese nicht alltägliche Geschichte kann Alois Kistler aus Bad Wörishofen erzählen. Er erzählt sie für die eigentlichen Protagonisten: neun Wildenten-Küken. Dass es diese heute überhaupt gibt, ist der Umsicht von Anton Rauch zu verdanken, dem Landwirt aus Gammenried. Er hatte vor dem Mähen einer Wiese südlich von Bad Wörishofen nach Rehkitzen abgesucht. Tatsächlich sprang auch ein Kitz aus dem hohen Gras, versteckte sich zunächst wieder, konnte sich aber dann in Sicherheit bringen. Gleichzeitig flog aber auch eine Wildente hoch und Anton Rauch wusste aus einer Erfahrung, was das bedeutet: In der Wiese muss ein Gelege sein – und die Mutter würde nicht mehr zurückkehren. Rauch mähte also ganz vorsichtig – und entdeckte das Nest mit neun Enteneiern. Dieses wäre wohl anderen Tieren des Waldes zum Opfer gefallen. Also galt es jetzt, schnell zu handeln, denn die Eier durften ja auch nicht kalt werden.

Da passte es gut, dass der Landwirt Alois Kistler kennt, der selbst Vögel züchtet, einen Brutapparat besitzt und auch sofort erreichbar war. Also kamen die Eier in einen mit Wärmflasche und Handtuch versehenen Korb und ab ging die Fahrt von Gammenried nach Bad Wörishofen, wo bereits der Brutapparat angeworfen war. Alois Kistler, der Fachmann, hätte zwar noch gerne die Eier durchleuchtet, um zu sehen, wie weit die Küken sind, doch dazu kam es nicht mehr. Schon zwei Tage später waren in der Nacht neun kleine Wildentenküken geschlüpft, die nun versorgt werden mussten. Bei 37,6 Grad blieben sie zum „Trocknen“ noch im Brutapparat, danach wanderten sie in einer Kiste, mit 27 Grad durch Rotlicht gewärmt, in Kistlers Werkstatt.

Weitere zwei Tage später durften die Kleinen schon in ein mit einem Gitter begrenzten Laufstall in den Garten. Alois Kistler vermied allerdings einen zu engen Bezug zu den Enten, denn sonst hätte das passieren können, was der bekannte Verhaltensforscher Konrad Lorenz einst bei Graugänsen festgestellt hatte. Nämlich, dass die Prägung junger Küken auf die erste größere Gestalt, die sie nach dem Schlüpfen erblicken, erfolgt. In aller Regel ist das die Mutter der Tiere, doch in diesem Fall wäre wohl Alois Kistler der „Entenvater“ geworden, dem sie stets gefolgt wären.

Bei Kistlers Enten allerdings wäre der nunmehr geglückte Start ins Leben trotzdem beinahe noch schiefgegangen. Anscheinend wollten sie noch etwas mehr Abenteuer erleben. Denn als Kistler eine Stunde weg war, um einen noch besseres Gittergehege zu besorgen, waren nach der Rückkehr alle neun Küken verschwunden. Kistler war geschockt und hatte wenig Hoffnung, sie wieder zu finden. Die Tiere hatten eine winzig kleine Lücke gefunden und sich aus dem Staub gemacht. Über die Oststraße führte sie der Weg zum nicht weit entfernten Ostpark. Dort fiel die Schar ohne Entenmutter einer Frau auf. Sie wollte das muntere Volk nicht alleine lassen und passte zwei Stunden auf sie auf, wohl in der Hoffnung, dass die Entenmutter wieder auftauchen würde.

Als dies nicht geschah, half nur noch der Anruf bei der Polizei. Diese stand dann abends um 21.45 Uhr zur Überraschung vor Kistlers Türe mit einem Karton, in dem sich die neun Küken befanden. Die Frau hatte sich doch noch daran erinnert, dass die Enten zu Kistlers kleinem „Vogelzoo“ in der Kemptener Straße gehören könnten, von dem sie wusste.

Dort tummeln sich 138 Tiere von Wachteln, Wellensittichen, Hühnern, Zwergkaninchen bis hin zu Kanarienvögeln und Zwerghühnern. Kistler ist Mitglied im Kleintierzuchtverein und überdies preisgekrönter Züchter. Zurückgekehrt unter Polizeiaufsicht, genießen die kleinen Küken nun ihr Leben im neuen, sicheren Gitterstall in Kistlers Garten und schnattern schon munter vor sich hin. Allerdings weichen sie nicht voneinander und bewegen sich nur im Pulk fort. Bei Entenaufzuchtfutter, Haferflocken, eingeweichtem Brut und einer großen Wasserschüssel gedeihen sie prächtig in der „Entenpension Kistler“ und vermissen anscheinend auch die Mutter nicht mehr.

Später sollen sie zu Albert Häuslers Vogelvoliere im Kurpark von Bad Wörishofen umgesiedelt werden, ehe sie nach drei bis vier Monaten wieder in die Natur entlassen werden können.

