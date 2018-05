Ein wirklicher Gewinn für Mindelheim

Die Sanierung der Mindelheimer Prachtstraße mit Marienplatz ist in einer großen Gemeinschaftsleistung zwischen Bürgern, Stadtrat, Verwaltung und Bürgermeister sehr gut gelungen. Wer heute durch die Stadt flaniert, erlebt, wie sehr die Mindelheimer ihre neu gestaltete Altstadt annehmen. Freiluftgastronomie zieht sich inzwischen fast über die gesamte Länge der Straße. Das ist ein wirklicher Gewinn. Stadtrat, Bürgermeister, aber auch Bürgerstiftung dürfen sich bestätigt sehen. Dass die Bürger so eng eingebunden worden waren, war von Anfang an großes Anliegen der Stiftung. Der Vorsitzende Alfred Brugger darf sich bestätigt sehen.

Mit der Sanierung sind aber nicht schlagartig alle Probleme beseitigt. Der untere Teil ist nach wie vor viel zu ruhig, um nicht tot zu sagen. Dort sind neue Ideen gefragt, wie das Areal belebt werden kann. Das große Gebäude, in der die Musikschule untergebracht ist, braucht im Erdgeschoss einen Anziehungspunkt. Geld für eine Planung hat der Stadtrat auf Initiative der CSU im Vorjahr im Haushalt bereits bereitgestellt.

Und noch etwas muss mit aller Konsequenz angegangen werden: Die Altstadt braucht eine weitere Tiefgarage. Auch das ist im Stadtrat erkannt worden. Wenn dann noch viele mithelfen, dass in der Altstadt auch immer was los ist, dann kommen die Leute auch und der Handel und die Gastronomie dürfen auf gute Zeiten hoffen.

