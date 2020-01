vor 47 Min.

Einbrecher machen Beute in Einkaufsmärkten

Zwei Einbrüche in einer Nacht im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen beschäftigen die Polizei. Täter räumen einen Tresor leer.

Zwei Einbrüche im Gewerbegebiet, beide in der gleichen Nacht: Unbekannte drangen in einen Getränkemarkt und einen direkt daran angrenzenden Supermarkt an der Kirchdorfer Straße von Bad Wörishofen ein. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, ereigneten sich die Taten bereits in der Nacht auf Freitag. Die Täter brachen in einem Fall ein Fenster samt Vergitterung aus der Wand und drangen so in das Gebäude ein. Im zweiten Fall schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Auch hier befand sich eine Vergitterung vor dem Fenster, deren Verriegelung jedoch nach dem Öffnen des Fensters zugänglich war und so von den Tätern geöffnet werden konnte.

Im Getränkemarkt wurden Zigaretten im Wert von rund 2000 Euro gestohlen, zudem der Inhalt einer Trinkgeldkasse. Im Supermarkt brachen die Täter unter anderem zwei Kassenschubladen auf und öffneten einen Tresor. Den Schlüssel fanden sie vorher im Markt. So erbeuteten die Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchdorfer Straße wahrnahm, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800 in Verbindung zu setzen.

In der vergangenen Woche gab es weitere Einbrüche, in ein Privathaus und in eine Wohnung über eine Gaststätte. Bei diesem Versuch allerdings ertappten die Bewohner den Täter auf frischer Tat, der deshalb ohne Beute die Flucht über den Balkon antrat. Wie die Bewohner diese Situation erlebt haben, lesen Sie hier: Auge in Auge mit dem Einbrecher

