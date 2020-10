12:52 Uhr

Einbrecher scheitert in Bad Wörishofen an Terrassentür

Unbekannter versucht, in ein Haus am Stadtrand von Bad Wörishofen einzudringen.

Ein Unbekannter wollte in ein Einfamilienhaus in Bad Wörishofen einbrechen. Das Gebäude steht am südwestlichen Stadtrand.

Am Freitag, vermutlich in den frühen Abendstunden, habe sich der Einbrecher an dem Haus zu schaffen gemacht, berichtet die Polizei. Der Unbekannte wollte die Terrassentür aufhebeln, was aber nicht gelang.

Es bleibt beim angerichteten Sachschaden an dem Gebäude in Bad Wörishofen

Der angerichtete Schaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)

