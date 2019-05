15:35 Uhr

Einbrecher stehlen E-Bikes im Wert von 100.000 Euro

Groß angelegter Einbruch beschäftigt die Kripo. Die Ermittler warnen: Womöglich tauchen die Räder bald als „Schnäppchen“ auf.

Von Markus Heinrich

Ein groß angelegter Einbruch in ein Bad Wörishofer Fahrradgeschäft beschäftigt die Kripo. In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in den Laden an der Türkheimer Straße ein. Die Polizei geht derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Durch ein Seitenfenster gelangten sie in das Gebäude, berichtet Polizeisprecher Jürgen Krautwald auf Nachfrage unserer Zeitung. Von innen hebelten die Diebe dann eine Schaufensterscheibe auf und schafften aus diesem Weg insgesamt 30 E-Bikes aus dem Geschäft. „Die anderen Räder wurden nicht angerührt“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Er beziffert den Wert der Beute auf etwa 100.000 Euro. „Das ist außergewöhnlich“, so Krautwald.

Ein Passant entdeckte die Tat in den frühen Morgenstunden

Der Einbruch hat sich vermutlich zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens ereignet. Zum Abtransport müssen die Täter wohl einen Kleintransporter oder Lastwagen benutzt haben, vermutet die Polizei.

Ein Passant, der schon zu früher Stunde unterwegs war, entdeckte die Einbruchsspuren und alarmierte die Polizei.

Wurde das Geschäft am Wochenende ausgespäht?

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise, denn es sei nicht auszuschließen, dass das Geschäft bereits am Samstag oder Sonntag ausgespäht wurde. An beiden Tagen waren zahlreiche Besucher in der Stadt, wo eine Großveranstaltung samt verkaufsoffenem Sonntag stattfand.

Auch könnte es gut sein, dass gestohlene E-Bikes bald als vermeintliche Schnäppchen in Internet-Verkaufsportalen auftauchen, berichtet die Polizei. Wer dort ein neues E-Bike im Wert von 4000 Euro für beispielsweise 2500 Euro entdeckt, sollte misstrauisch werden und die Polizei informieren, rät Präsidiumssprecher Jürgen Krautwald.

Aktuell seien in unserer Region keine ähnlich großen Fälle von Fahrraddiebstahl bekannt. Man werde aber den Austausch mit den umliegenden Bundesländern und Ländern suchen, kündigt Krautwald an. Womöglich gibt es dort Anhaltspunkte, denen man nachgehen kann.

