11:11 Uhr

Einbrecher will Kloster-Tür von Maria Baumgärtle aufhebeln

Vermutlich mit einem Brecheisen wollte ein Unbekannter in das Missionshaus von Maria Baumgärtle eindringen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Einbrecher wollte sich gewaltsam Zutritt in das Missionshaus von Maria Baumgärtle verschaffen.

Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Bruder der katholischen Kirche Maria Opfer in Breitenbrunn/Baumgärtle Einbruchsspuren an der Eingangstüre des Missionshauses. Das war am vergangenen Donnerstag, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.

Polizei Mindelheim hofft nun, dass Bürger Hinweise liefern können

Der Einbrecher habe versucht, die Tür aufzuhebeln, vermutlich mit einem Brecheisen. Die Bewohner des Hauses hatten den Einbruchsversuch nicht bemerkt. Die Polizei Mindelheim bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)

