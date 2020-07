vor 19 Min.

Eine Allianz soll die Landwirtschaftsschule retten

Plus Landrat Alex Eder setzt sich für den Erhalt der Mindelheimer Schule ein und sucht Kooperationspartner. Für Bauern aus der Region wäre das Aus bitter.

Von Johann Stoll

Mindelheim braucht eine Landwirtschaftsschule – und es gibt gute Argumente dafür: Darin waren sich bei einem Treffen am Samstag alle einig. „Wir wollen nun versuchen, in Schwaben eine möglichst große Allianz zu schmieden“, berichtet Landrat Alex Eder. Mit einer breiten Unterstützerbasis im Rücken wolle er sich im Ministerium in München Gehör verschaffen.

Landrat Eder über Rettungsplan der Landwirtschaftsschule: "konstruktives Gespräch"

Um die Schließung der Landwirtschaftsschule zu verhindern, hatte Eder zu einem Gespräch ins Unterallgäuer Landratsamt eingeladen. Dabei tauschte er sich aus mit den Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer, Klaus Holetschek und Bernhard Pohl, Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, Ursula Bronner und Rainer Nützel vom Landwirtschaftsamt, Helmut Mader und Kreisbäuerin Margot Walser vom hiesigen Bayerischen Bauernverband (BBV) sowie Wolfgang Göppel vom Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen im Unterallgäu.

Das Gespräch sei sehr konstruktiv gewesen, teilte Eder im Nachgang mit. „Wir wollen alle am gleichen Strang ziehen.“ Für die Teilnehmer stand laut Eder außer Frage, dass im Unterallgäu Bedarf für eine Landwirtschaftsschule besteht. Und auch was die ganze Region betrifft, sei man sich einig gewesen: „Schwaben braucht mehr als drei Landwirtschaftsschulen.“ Würde Mindelheim wegfallen, gäbe es nur noch in Kempten, Kaufbeuren und Wertingen Landwirtschaftsschulen.

Bayerische Staatsregierung richtet Landwirtschaftsverwaltung neu aus

Die bayerische Staatsregierung hatte wie berichtet vor Kurzem eine Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung beschlossen. Im Zuge dessen sollen sieben von 27 Landwirtschaftsschulen in Bayern geschlossen werden. Eine davon ist die Mindelheimer Schule, die 2022 aufgelöst werden soll.

Dabei werden auch Landwirtschaftsämter zusammengelegt. Mindelheim und Krumbach fusionieren zu einem Amt. Die Schließung der Landwirtschaftsschule würde für den Standort Mindelheim eine weitere Schwächung bedeuten.

Weil das Amt in Krumbach mit 85 Beschäftigten gegenüber Mindelheim mit seinen knapp 50 ein Übergewicht hat und obendrein wirtschaftlich in einem nicht so florierenden Gebiet liegt, ist die Sorge im Raum Mindelheim groß. In ein paar Jahren könnte der Standort Mindelheim womöglich ganz zur Disposition stehen.

So soll die Schließung der Mindelheimer Schule verhindert werden

Um die Schließung zu verhindern, will Landrat Eder zunächst möglichst viele Unterstützer ins Boot holen. Er wolle versuchen, zu mobilisieren und anschließend als schlagkräftige Allianz ans Ministerium herantreten. Ihre Unterstützung signalisiert hätten abgesehen von den Teilnehmern des Treffens bereits der Bundesverband Deutscher Milchviehalter (BDM) und der Maschinenring im Unterallgäu.

Der Landrat will seine Fühler aber noch weiter ausstrecken und das Gespräch mit seinen Landratskollegen im Allgäu sowie in Neu-Ulm und Günzburg suchen. Die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg gehören zum Einzugsgebiet der Mindelheimer Schule. Die Schule habe aber auch Bedeutung fürs Allgäu, so Eder. Parallel dazu hätten die Landtagsabgeordneten angekündigt, im Ministerium nachzuhaken.

Wie viele Schüler wären für Betrieb nötig?

„Ein Wegfall der Schule wäre dramatisch“, betont der Unterallgäuer Landrat. Dies wäre ein großer Verlust fürs Unterallgäu als einer der rinderreichsten Landkreise in Bayern und eine Katastrophe für die Landwirte, die dringend gut ausgebildeten Nachwuchs bräuchten. „Das Schließen von Schulen wird das Problem der sinkenden Schülerzahlen nicht lösen“, ist sich Eder sicher. „Im Gegenteil: Es wird dieses eher noch verschärfen.“

Wie die Mindelheimer Zeitung am Rande erfahren hat, soll versucht werden, die Schule so lange weiterzuführen, solange die Zahl von 16 Anmeldungen erreicht werde. Die Zahl von mindestens 16 Schülern war in den vergangenen Jahren in Mindelheim immer erreicht worden. Bayernweit sind die Zahlen der Landwirtschaftsschüler aber rückläufig und betrugen zuletzt nur noch 433.

