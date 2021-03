vor 55 Min.

Eine Bedernauerin verschenkt Glück in Tüten

So schön blüht der Glücksklee von Thea Zedelmeier im Sommer.

Blumenzwiebeln aus dem Garten von Thea Zedelmeier sollen anderen eine Freude machen

Von Melanie Lippl

Was kann ich ganz persönlich tun, um in Zeiten der Pandemie anderen eine kleine Freude zu bereiten? Diese Frage hat sich Thea Zedelmeier aus Bedernau gestellt, weil in ihrem Umfeld inzwischen viele kleine und große Menschen immer stärker unter den Auswirkungen des von der Politik beschlossenen Lockdowns leiden.

Am liebsten würden sie alle Unterallgäuer beschenken

Aus der Ernte vom vergangenen Jahr hatte sie noch viele Glücksklee-Zwiebelchen übrig – und so entstand die Idee, sie in Form von „Glücks-Tüten“ zu verschenken. „Am liebsten hätte ich meine Aktion ja auf das gesamte Unterallgäu ausgedehnt“, erklärt die „Glücksfee“. Weil ihr dafür aber Zeit und Material fehlten, möchte sie nun wenigstens den Einwohnern ihrer Heimatgemeinde Breitenbrunn mit all ihren Ortsteilen „grünes Glück“ schenken.

Abholtermine in Bedernau müssen vorher vereinbart werden

Die kostenlosen Glücks-Tüten mit je drei Zwiebeln und einer Postkarte mit Anleitung gibt es für Gemeindemitglieder bei Thea Zedelmeier in der Dorfstraße1, Bedernau, am Sonntag, 7. März, von 10 bis 16 Uhr. Damit die Corona-Vorschriften eingehalten werden können, ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 08265/444 oder 0160/94432284 am Freitag, 5. März, von 8 bis 12 Uhr oder Samstag, 6. März, von 16 bis 19 Uhr zwingend erforderlich.

