Eine Behörde im Dauereinsatz gegen Corona

Aktuelle Lagebesprechung der Koordinierungsgruppe zu Corona am Landratsamt Unterallgäu mit (von links): Rita Helms, Tamara Specht, Ingrid Arnold, Nikola Stepins, Melanie Seitz und Thomas Simon. Die Mitglieder koordinieren in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt das Bürgertelefon, die Ermittlung von Kontaktpersonen und das Ticketsystem für den Drive-In am Bauhof.

Bild: Eva Büchele/Landratsamt