Eine Chronik über den Burschenverein in Mussenhausen

Das Jägerhäusle war einst beliebter Treffpunkt der Jugend und laut Gabriel Schiegg eine Art Vorläufer der Bauwagen in heutiger Zeit.

Plus Für den Markt Rettenbacher Ortsteil Mussenhausen hat der ehemalige Förster Gabriel Schiegg der Rolle und dem Wirken der Vereine nachgespürt.

Der ehemalige Förster Gabriel Schiegg ist auch Sammler von Dokumenten und Historischem. Alles, was er in seiner Heimat Mussenhausen erforscht hat, bündelt nun eine reich bebilderte „Chronik der Ortsvereine“ für die Dorfgemeinschaft.

Die Faszination für heimische Geschichte entwickelte Schiegg schon als Jugendlicher, als er mehrere Urkunden und Protokolle aus der eigenen Familie bekam. Mit der Familienforschung über den „Kramerladen“ in Mussenhausen war er bald fertig. „Der alte Kruscht hat mich interessiert“, schilderte er den Vereinsvorsitzenden bei der Übergabe seines Werks. Seine Arbeit daran begann Schiegg vor fast zehn Jahren, auf Dokumente dafür stieß er in verschiedenen Archiven. Dankbar ist Schiegg aber auch Dorfbewohnern, die zunächst scheinbar Unwichtiges über 140 Jahre bewahrt und damit seinen Rückblick bereichert haben.

In minutiöser Detailarbeit ist eine Chronik entstanden

So entstanden für den Autor nach und nach ein Bild der einstigen Mussenhausener und ein Verständnis dafür, wer sie waren. Für seine Chronik vertiefte er sich auch in minutiöse Detailarbeit: Selbst aus Rechnungen der Kirchenverwaltung vom Anfang des 20. Jahrhunderts filterte er viel über Entwicklungen im Ort heraus. Ein Höhepunkt der jüngeren Vergangenheit liegt im Jahr 1994. Damals wurden die 600 Jahre zurückliegende erste urkundliche Erwähnung des Ortes, 300 Jahre Kirchweih und 70 Jahre Schützenverein Hubertus zusammen gefeiert. Platz in Schieggs Werk haben neben den aktiven Vereinen von Feuerwehr, Schützen, Veteranen und der Musikkapelle auch jene, die nicht mehr existieren: etwa der 1915 gegründete „Saalbauverein“.

Gabriel Schiegg

Sein Ziel war es, für die Jugendarbeit der Kapuzinermönche „mit der Marianischen Jungfrauenkongregation und dem Katholischen Burschenverein“ einen Versammlungsort zu schaffen. Daraus entwickelten sich eine soziale Einrichtung für Krankenpflege sowie eine Hauswirtschaftsschule und später das heutige „Marienheim“. „Heilig-Kreuz“ Schwestern aus Altötting kamen als Mitarbeiterinnen, 1921 erwarb die Kongregation das ganze Anwesen. Ein Treffpunkt für die Jugendlichen in den 1920er und 1930er Jahren sei das „Jägerhäusle“ gewesen – ein Vorläufer der Bauwagen in der heutigen Zeit. (jd)

