vor 35 Min.

Eine Corona-Neuinfektion im Landkreis Unterallgäu

Das Mindelheimer Gesundheitsamt meldet einen neuen Corona-Fall.

Im Unterallgäu gibt es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Das teilt das Gesundheitsamt in Mindelheim mit. Der Betroffene befindet sich in Quarantäne, auch seine Kontaktpersonen wurden isoliert. Damit sind aktuell zwei Unterallgäuer am Coronavirus erkrankt. Wie berichtet war in der vergangenen Woche eine Unterallgäuerin positiv auf das Virus getestet worden. Sie hält sich jedoch außerhalb des Landkreises auf. (mz)

