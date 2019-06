vor 20 Min.

Eine Institution geht nach über 16 Jahren

Thomas Härle verabschiedete Senta Schwartz in der „Alten Post“.

Für die Stammgäste des Hotels Alte Post in Mindelheim ist sie eine Institution, für die Mitarbeiter stets ein Vorbild an Einsatz gewesen: Senta Schwartz. Nach über 16 Jahren wurde sie jetzt mit einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. „Durch Ihre kommunikative und besonnene Art, Ihr Händchen für Menschen und Ihre Aufgeschlossenheit allem Neuen gegenüber haben Sie die erfolgreiche Entwicklung des Hotels maßgeblich mitgeprägt“, würdigte Thomas Härle, Geschäftsführer der Müller Holding, die Leistung von Senta Schwartz. Die Müller Holding hat das Hotel gekauft und betreibt es weiter. Als Betreiber des Restaurants konnte Mai Zulkadri Hasani gewonnen werden.

Ihre berufliche Laufbahn begann Senta Schwartz 1972 mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau in Kirchheim. Nach weiteren Stationen im In- und Ausland kehrte sie 1993 nach Mindelheim zurück und übernahm das Gasthaus zur Laute. Ab 2003 war sie mit viel Herzblut als stellvertretende Hotelleitung in der Alten Post tätig. (mz)

Themen Folgen