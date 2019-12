vor 1 Min.

Eine Komödie mit Biss beim Theaterverein Hausen

Auf der Bühne in Hausen treibt ein Vampir sein Unwesen, den man gleich ins Herz schließt. Was das Stück des Theatervereins sonst so bietet.

Von Sabine Adelwarth

Bissig, gruselig und mystisch geht es auf der Hausener Theaterbühne zu. Wer immer schon mal einen echten bayerischen Vampir sehen wollte, der sollte den Dreiakter „Der Vampir von Zwicklbach“ auf keinen Fall verpassen. Dort treibt „Vladi“ mit einer ganz besonderen Art sein Unwesen. Die schaurig-schöne und urkomische Geschichte nimmt schnell Fahrt auf und sorgt für allerbeste Unterhaltung. Da hat der Theaterverein Hausen wieder einmal einen Volltreffer gelandet.

Allein vom aufwendigen Bühnenbild kann man nur schwärmen. Aber wer die Hausener Theaterschar kennt, weiß, dass sie vor nichts zurückschrecken. Man konnte auf der Bühne im Vereinsheim schon alles Mögliche erleben, sogar drei Schauplätze gleichzeitig gab es schon zu sehen.

Der Weinkeller auf der Theaterbühne überzeugt bis ins Detail

Heuer haben sie sich wieder selbst übertroffen und einen Weinkeller gezaubert, der bis ins kleinste Detail überzeugt. Alte Weinfässer und Flaschen in verstaubten Regalen mit Spinnennetzen samt achtbeiniger Bewohner sowie eine richtig echt wirkende Kellertreppe bilden den Hintergrund für den gruseligen Schwank.

Das lustige Spektakel aus der Feder von Ralph Wallner wurde bei der Premiere mit Beifallsstürmen gelobt.

Die glänzend aufgelegte Truppe verkörperte die ihnen zugeteilten Rollen grandios, da haben die beiden Spielleiter Roland Peter und Philipp Götzfried ganze Arbeit geleistet.

Werner Schüßler, der den Vampir mimt, spielt sich als liebevoller „Untoter“ schnell in die Herzen der Zuschauer. Immerhin hat er schon 150 Jahre auf dem Buckel und ist in seinem Körper mehr oder weniger gefangen, worüber er nicht glücklich ist. Das typische Klischee eines Vampirs trifft auf Vladi definitiv nicht zu – er ist traurig, verliebt, ängstlich, trinkfreudig und humpelt. Sein Biss tötet nicht, sondern sorgt dafür, dass er für eine Stunde in die Rolle seines Opfers schlüpfen kann. Dass diese Tatsache allein für pure Erheiterung sorgt, wird dem Publikum schnell klar.

Der schüchterne Martl (Tobias Mosig), der unsterblich in Betti (Rebekka Hofmann) verliebt ist, macht nämlich als erster Bekanntschaft mit dem blutigen Biss und seinen Folgen. Auch Betti bleibt im Laufe des Stücks nicht verschont und wird, mehr oder weniger versehentlich, gebissen. Die Hauptrolle ist Tobias Mosig wie auf dem Leib geschrieben. Seine Mimik und Gestik sind grandios. Rebekka Hofmann steht ihm dabei in nichts nach. Beide sorgen für regelmäßige Schenkelklopfer und sind ein wahres Traumpaar auf der Bühne!

In Hausen werden die Lachmuskeln bis zur Schmerzgrenze ausgereizt

Gutshof-Herrin Theres (Steffi Adelwarth), die Baronin von Zwicklbach, möchte das herrschaftliche Anwesen an die neureiche Kreszentiana von der Mühl (Susi Schäffeler) und ihren dackeligen Ehemann Hannes-Petrus (Engelbert Krumm) verkaufen. Nicht zuletzt sind die beiden Vampirjäger Fritz (Erwin Bader) und Friedel (Helmi Söhl) dem „Dracula“ auf der Spur und reizen mit ihren einzigartigen Vampirfallen die Lachmuskeln bis zur Schmerzgrenze aus.

Hinter der Bühne sind Barbara Leichtle und Gisela Hofmann als Souffleuse tätig und Uli Peter und Helmut Mosig an der Technik. Für das richtige Aussehen der Protagonisten sorgen Elke und Sven Mayer mit ihrem Team.

Großes Lob an die Beißopfer von Vladi, die schnell und problemlos umswitchen mussten, um die Rolle des anderen zu spielen. Da gehört viel Schauspielkunst dazu. Wie sehr die Laiendarsteller mit Herzblut dabei sind, wird am Beispiel von Tobias Mosig deutlich, der in Augsburg wohnt und für jede Probe angereist ist. In den Wochen vor der Premiere treffen sich die Darsteller immerhin vier- bis fünfmal pro Woche, damit auch die letzte Pointe richtig sitzt.

Wer noch alles gebissen wird und was sich ganz genau auf dem Gutshof abspielt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden, nur so viel: Nach den Irrungen und Wirrungen wird am Ende alles gut. Also, hingehen, anschauen und loslachen … ein Muss für jeden Theaterfan!

Hier gibt es Karten für das Theater in Hausen

Weitere Aufführungstermine sind: Mittwoch, 1. Januar, Samstag/Sonntag/Montag, 4./5./6. Januar, sowie Samstag/Sonntag, 11. und 12. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten können bei Familie Mosig vorbestellt werden. Das Theatertelefon ist täglich von 18 bis 20 Uhr besetzt. Die Nummer lautet 08265/733690.

