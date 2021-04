Eine Liebeserklärung an das Bäckerhandwerk

Im BR-Fernsehen dreht sich alles ums Brot. Auch Betriebe aus der Region sind dabei

Sie sind systemrelevant, weil sie für das tägliche Brot sorgen. Und sie sind Arbeitgeber und Handwerker. Es gibt viele Perspektiven, aus denen man einen Bäcker betrachten kann – jede stimmt, aber nur in der Summe zeichnen sie das Bild, das diesem Handwerk wirklich gerecht wird.

Wie vielfältig die Bedeutung des Handwerksbäckers in unserer Kultur ist, steht im Mittelpunkt der Aktion mit dem Titel ‚Das Brot der Bayern!’.

In Kooperation des Landes-Innungsverbandes des bayerischen Bäckerhandwerks mit dem BR Fernsehengreift das Heimatmagazin ‚Wir in Bayern’ das Bäckerhandwerk und die vielen Themen auf. Die Aktion läuft vom 3. bis 14. Mai.

Was macht gutes Brot aus? Welche Kultur hat das Bäckerhandwerk in Bayern? Wie lebt ein Bäcker? Welche Zukunftschancen bietet der Beruf? Wie wird Brot zum besonderen Genuss? Um diese und viele andere Fragen geht es in der Aktion. Im Gegenzug backen während der zwei Aktionswochen bayerische Innungsbetriebe ‚Das Brot der Bayern!’-Brot und bieten es in ihren Filialen an.

Aus dem Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen nehmen folgende Bäckereien an der Aktion teil:

Bäckerei Schmid, Stetten

Bäckerei Wiedemann, Kammlach

Bäckerei Seitz, Markt Rettenbach

Bäckerei Böhm, Sontheim

Bäckerei Landerer, Legau

Bäckereien Maier und Standhartinger aus Memmingen. (mz)