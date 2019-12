Eine besondere Krippe aus einer Mindelheimer Zeitung

Plus Fünf Jahre hat es gedauert, bis sich Walter Eberhard an den Bau der MZ-Krippe gemacht hat. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Erinnern Sie sich noch an die MZ-Krippe? Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass wir vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag eine Krippenfigur des Karikaturisten Horst Wendland abgedruckt und zu guter Letzt gefragt haben: „Wie sieht Ihre MZ-Krippe aus?“ Walter Eberhard aus Erkheim hat sich mit der Antwort darauf Zeit gelassen. Zwar war für den passionierten Krippenbauer von Anfang an klar: „Da mach’ ich mit. Weil für einen Krippenfreund gibt’s ja gar nichts anderes.“ Aber bis zur Umsetzung hat es dann eben – frei nach dem Motto: Gut Ding will Weile haben – ein bisschen gedauert. Doch das Warten hat sich gelohnt: Entstandne ist eine dauerhafte Krippe, die man getrost und im besten Sinne als außergewöhnlich bezeichnen darf.

Dazu hat Walter Eberhard die Figuren mit Sprühkleber auf Sperrholz geklebt und mit der Dekupiersäge ausgesägt. Das klingt leichter, als es war, den erst hat er es mit Tapetenkleister und Holzleim probiert. „Aber das war nix.“ Außerdem waren die Figuren nicht alle maßstabsgerecht. Die „Winzlinge“ hat Walter Eberhard erst am Farbkopierer auf die richtige Größe gebracht und so auch der Schafherde ein wenig Zuwachs beschert. „Und den Ochsen hätte ich eigentlich spiegeln müssen“, sagt Walter Eberhard mit kritischem Blick.

In traditionellen Krippen ist dessen Platz nämlich hinter Josef, der wiederum – vom Betrachter aus gesehen – rechts neben der Krippe steht. Beide gucken üblicherweise auf das Jesuskind, was bei einem nach rechts schauenden Ochsen aber ein Ding der Unmöglichkeit ist. Deshalb steht er bei Walter Eberhard jetzt eben in einer Nebenbox des Stalls und blickt erwartungsfroh den Heiligen Drei Königen entgegen. Zu guter Letzt hat dieser die Figuren noch mit Lack überzogen, damit die Oberfläche geschützt ist, und sie mit Zahnstochern versehen, um sie in die Styrodur-Grundplatte stecken zu können.

Den Stall der MZ-Krippe hat Walter Eberhard mit der MZ-Weihnachtsausgabe tapeziert

Tja, und dann ist da natürlich auch noch der Stall: Der stammt vom Wertstoffhof. Walter Eberhard hat das mit der MZ-Krippe jedoch wörtlich genommen und ihn sowie besagte Grundplatte kurzerhand mit der MZ-Weihnachtsausgabe von 2014 tapeziert – allerdings nicht aufs Geratewohl: Damit das Ganze nicht zu unruhig und überfrachtet wird, hat er erst einmal alle Bilder ausgeschnitten und dabei bemerkt, dass viele der Texte einen Bezug zu Weihnachten haben: Da sind etwa die drei Mädchen, die mit ihren Klarinetten ins Mindelheimer Krankenhaus gegangen sind und mit ihrer Musik Patienten, Ärzten und Pflegern eine Freude gemacht haben. Oder die Geschichte von Bruni Kaiser aus Bronnen, die sich einer Flüchtlingsfamilie aus Nigeria angenommen hat. Oder die von Willi und Alfons, zwei Brüdern, die sich nach 62 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen haben.

Und dann die Schlagzeilen: „Männer beten einen Säugling an“, wie gemacht für die Heiligen Drei Könige oder „Auf der Suche nach einer Heimat“ für die Heilige Familie. „Vielleicht kommt der eine oder andere Betrachter zum Nachdenken über die wahre Bedeutung von Weihnachten“, hofft Walter Eberhard. „Manchmal muss man sich dafür einfach ein wenig Zeit nehmen und bereit sein, die Perspektive zu verändern.“ Was er damit meint, zeigt sich im Dachboden: Je nach Blickwinkel ist genau in der Mitte der Rückwand das Bild eines Geschenks zu sehen. Die unausgesprochene Frage dahinter: „Ist es das, was an Weihnachten im Mittelpunkt steht?“

Die Heilige Familie ist das Wichtigste und soll deshalb im Mittelpunkt der Krippe stehen

Geplant hatte Walter Eberhard das so nicht. „Das ist ein Prozess“, erklärt er. „Die Krippe entsteht beim Bauen. Deshalb gibt’s da keinen Plan. Der ist im Kopf.“ Nur an eine selbst gemachte Vorgabe hält er sich: Der Blick muss frei sein auf die Heilige Familie. Denn: „Das Wichtigste soll im Mittelpunkt stehen.“ Auf der Rückseite ist eine Pieta zu sehen, die das Sterben Jesu zeigt. „Die Krippe hat eigentlich alles, das ganze Leben. Da kam beim Durchblättern der Zeitung eins zum anderen.“ Die wenigen Seiten, die er nicht für Stall und Bodenplatte gebrauchen konnte, hat er geschreddert, sie bilden jetzt die Einstreu.

Wie lange er für die Krippe gebraucht hat, kann Walter Eberhard nicht sagen. Vielleicht 30 Stunden, vielleicht auch mehr. „Da ist nichts zu viel. Das ist ja keine Arbeit, sondern Hobby“, sagt er. Eines, das für den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Pfaffenhausen ein willkommener Ausgleich ist. „Das Machen ist für mich die größte Freude. Ich muss halt nur grade Lust haben. Aber dann kann ich total abschalten. Da ist nichts anderes im Kopf. Wenn ich eine Idee hab’, kann ich nicht aufhören. Da vergisst man die Zeit und ist glücklich und zufrieden.“ Beinahe genauso wichtig ist es ihm aber auch, die Krippe anzuschauen, am besten allein. „Das ist einfach nur schön. Da kehrt eine tiefe Ruhe ein. Das tut mir gut.“

Zum Krippenbau gekommen ist er vor ziemlich genau 20 Jahren, „weil ich keine hatte“. 60 Stunden hat er – das hat er damals mitgeschrieben – mitten im Hochsommer an seinem Erstling gewerkelt, über den er heute sagt: „Die ist nichts Besonderes.“ Doch dann überlegt er kurz und korrigiert sich: „Oder doch, weil sie meine Erste ist.“ Im Laufe der Jahre hat er sie immer wieder erweitert und ergänzt, sodass sie inzwischen drei Fenster füllt. „Das lebt praktisch. Das ist nie gleich“, sagt er. Außerdem ist er überzeugt: „Es gibt keine wüste Krippe. Weil jede hat ihren eigenen Charme und ihre eigene Geschichte. Es hängen Erinnerungen dran.“

Bei Walter Eberhard von den Krippenfreunden Erkheim-Günztal ist das ganze Jahr über Krippensaison

Der ersten Krippe folgten zahlreiche weitere. Die meisten davon hat Walter Eberhard verschenkt und so steht eine seiner Krippen auch in der Justizvollzugsanstalt in Memmingen, mit vergitterten Fenstern und einer halb-offenen Tür, die den Weg in die Freiheit andeutet. Er selbst besitzt etwa 20, selbstgemachte, geschenkte und gekaufte, die kleinste so winzig, dass man den nur acht Millimeter großen Josef mit der Lupe betrachten muss, die größte beinahe lebensgroß.

Bei ihm ist das ganze Jahr über Krippensaison – und das nicht nur wegen der Krippenstube, die er im Keller eingerichtet hat: Im Urlaub sammelt er Sand, der – ordentlich beschriftet nach Herkunftsland – auf seinen Einsatz wartet, und im Auto liegt immer eine Säge, weil man ja nie wissen kann, wann man wieder einen Ast entdeckt, der gut zu einer Krippe passen würde. „Man muss eigentlich permanent sammeln“, sagt Walter Eberhard.

Zusammen mit anderen Krippenbegeisterten hat er die Krippenfreunde Erkheim-Günztal gegründet, deren Vorsitzender er ist. Zum zweiten Mal haben sie in diesem Jahr den Erkheimer Krippenweg organisiert: Noch bis Sonntag, 12. Januar, sind an 51 Standorten rund 90 Krippen zu sehen. Die 52. Station ist die Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim, wo – wie könnte es passender sein – die MZ-Krippe ausgestellt ist. Und die ist auch für ihren Erbauer etwas ganz Besonderes: „So was hab’ ich noch auf keiner Ausstellung gesehen.“ Und das will bei Walter Eberhard wirklich etwas heißen.

