Eine ganz besondere Freundschaft

Der FC Bad Wörishofen und seine bald 60 Jahre währende Verbindung nach Berlin

Seit stolzen 56 Jahren besteht inzwischen die Sportfreundschaft zwischen dem BFC Südring Berlin und dem FC Bad Wörishofen. Als im Jahre 1963 zum ersten Mal eine Delegation des FC Bad Wörishofen zusammen mit dem SV Salamander Türkheim den Berliner Verein mitten in Kreuzberg besuchte, war die Mauer in Berlin gerade einmal knapp zwei Jahre zuvor gebaut worden. Deshalb hatten diese gegenseitigen Besuche damals auch eine politische Dimension, war es doch gar nicht einfach, die geteilte Stadt zu besuchen und umgekehrt für die Berliner, die Stadt in den Westen verlassen zu dürfen. Dies allerdings hinderte über all die Jahre die beiden Vereine nicht, ihre Sportfreundschaft zu pflegen. Mauer und DDR sind längst Geschichte, doch die Freundschaft lebt.

So waren auch jetzt wieder eine D- und eine E-Juniorenmannschaft zu Besuch in der Hauptstadt und nahmen an Turnieren teil. Im nächsten Jahr, wenn der FC Bad Wörishofen an Pfingsten sein 100-jähriges Bestehen feiert, werden die Berliner dann besondere Gäste sein.

Gepflegt werden kann eine solche Freundschaft natürlich nur, wenn die entsprechenden Personen dahinter stehen. Seit vielen Jahren sind dies auf Bad Wörishofer Seite der frühere Jugendleiter Thomas Lussi und auf Berliner Seite deren langjähriger Jugendleiter Eddi Will. Für beide Mannschaften bot der BFC Südring Turniere mit jeweils 10 Mannschaften an. Für die Wörishofer, die auch nicht in Bestbesetzung angereist waren, ging es dabei nicht in erster Linie um den Erfolg. Man freute sich gemeinsam über den Turniersieg der Gastgeber bei den E-Junioren, die Wörishofer belegten Rang 10, die D-Junioren wurden auf dem ungewohnten Kunstrasen Achter.

Dass aber in Berlin nicht nur Fußball gespielt wird, gehört zu den Besuchen stets mit dazu. Bei einer Stadtrundfahrt lernten die jungen Kneippstädter mit ihren Betreuern und Eltern auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen. Brandenburger Tor, der Kurfürstendamm, der Reichstag, die Prachtstraßen und andere eindrucksvolle Gebäude galt es zu erleben. Oliver Kessler, der FCW-Jugendleiter, erwies sich dabei als versierter Reiseleiter.

Selbstverständlich, dass sich beide Seiten auf das Wiedersehen im nächsten Jahr in Bad Wörishofen bereits freuen. (heb)

