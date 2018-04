vor 23 Min.

Eine große Portion Leben

Stefan Fichtel und Dieter Tegeder zeigen ihre Porträts

Von Tina Schlegel

Gleich zwei Künstler stellen aktuell im Salon des Mindelheimer Kunstvereins aus: Dieter Tegeder und sein Schwiegersohn Stefan Fichtel. Abgesehen von der familiären Verbundenheit passt das auch sonst schön zusammen, haben doch beide einen stets liebevollen Blick auf ihre Objekte.

„Leben in Farbe“ so der Titel der Ausstellung und meint die Vorliebe der Künstler für lebende Objekte, gerne Tiere, vor allem jedoch die Menschen. Bei einem Poetry-Slam etwa fertigte Fichtel Skizzen der Teilnehmer an. Ihm blieben jeweils fünf Minuten – so lange dauert nämlich ein Vortrag in dem Dichter-Wettstreit – , um die Person auf der Bühne zu erfassen und zu Papier zu bringen. Dabei ging es ihm stets darum, hinter die bloße „Form“ zu blicken. Nicht das vordergründige Abmalen reizt ihn, sondern vielmehr das Hervorheben einer kurzen emotionalen Verbindung, ein Charakterzug.

Es geht nicht um die Pose

Das genau ist auch das Leitmotiv für seine anderen Porträts. Dabei grenzt er sich ganz bewusst von der Karikatur ab, die seiner Idee von der abbildbaren Individualität eher zuwider laufe. Als Beispiel dienen die Porträts von einem Freund, den er in unterschiedlichen Situationen und mit euphorisch wechselnder Mimik porträtiert hat, der sei eben genauso, wie er dort in den Bildern erscheint. Nicht die Pose interessiert Fichtel, sondern das pure und unverstellte Leben, das, das man sich nicht eben ins Gesicht legt für ein Foto, sondern das sich einfach ereignet. Der verzogene Mundwinkel beim Reden oder einfach das herzerfüllte breite Lachen.

Die beiden großen Porträts von seiner Frau und seiner Tochter sind ein wunderbarer Beleg dafür, fangen sie doch solche Momente in Großformat und in Farbe ein. Sie wirken wie eine in den Moment gegossene ungeheure Portion Leben, wirken real und sind doch Farbenspiele, die sich über die Realität hinwegsetzen.

Farben sind bewusst nicht korrekt gesetzt, sondern erlauben sich ein Spiel, das erst auf den zweiten Blick sichtbar wird. Fichtel spielt mit unserer Wahrnehmung und lenkt gleichzeitig den Blick auf seine Objekte, im Grunde fokussiert er so den Betrachter auf das Wesenhafte seiner Figuren, denn Figuren sind sie so geworden und nicht mehr nur Porträtierte.

Das Sein in diesem einen Moment

Tegeder malt ebenfalls Menschen aus seinem Umfeld, seine Frau, wunderschön eingefangen bei einem Spaziergang am Strand mit dem Hund oder seine Enkeltochter beim Malen. Im Unterschied zu Fichtel greift sich Tegeder vor allem die Situation heraus und erarbeitet an der Situation den Charakter der Figur, ihr Sein in diesem einen Moment.

Während Fichtel gern mit Acryl malt, bevorzugt Tegeder die Aquarellmalerei und malt dabei meist doch mit einer bestechend klaren Linie, die bei aller Leichtigkeit eine bedingungslose Schönheit der Objekte erkennen lässt. Die ausdrucksstarke und in ihrer einerseits verbindenden Gemeinsamkeit und andererseits spannenden unterschiedlichen Umsetzung ist noch bis 25. April immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr zu sehen. „Der Salon“ befindet sich in der Frundsbergstraße 2 in Mindelheim.

Themen Folgen