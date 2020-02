11:00 Uhr

Eine "kostenlose" Bahnschranke für Heinzenhof

Plus Der neue Bahnübergang bei Heinzenhof soll 2021 realisiert werden. Den Markt Pfaffenhausen kostet die Schranke vermutlich keinen Cent.

Von Sabine Adelwarth

Es hat lange gedauert, aber nun rückt die Realisierung einer Schranke mit Ampelanlage beim Bahnübergang in Heinzenhof in greifbare Nähe: Spätestens 2021 sollte das Projekt zum Zuge kommen. „Ein Bahnübergang eines schwach frequentierten Feldweges östlich von Heinzenhof soll dafür aufgelassen werden“, so Bürgermeister Franz Renftle. So soll der "gefährlichste Bahnübergang Bayerns" entschärft werden.

Der Pfaffenhauser Marktrat stimmte für den Verkauf eines Feldwegs Der Pfaffenhauser Marktrat hat sich nun in seiner Sitzung für den notwendigen Verkauf von etwa 50 Quadratmeter Feldweg einstimmig ausgesprochen, damit die Halbschranke gebaut werden kann. Auch die derzeitig unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen von bis zu 10 km/h werden dann aufgehoben. „Sobald das Projekt realisiert ist, soll dort eine generelle Geschwindigkeit von 70 km/h gelten.“ Besonders erfreulich sei, so Renftle, dass das Projekt die Gemeinde voraussichtlich keinen Cent kosten wird. „Wir haben schon mit etwa 150.000 Euro gerechnet, aber durch ein neues Gesetz fällt der kommunale Anteil weg und es fallen keine Kosten für uns an“, freute sich der Rathauschef am Ratstisch. Der Marktrat beschloss, die Radien der Einmündungen in die Feldwege auch für große Fahrzeuge ausreichend zu vergrößern. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Pfaffenhausener sind froh, dass sich in Heinzenhof endlich was tut Marktrat Erwin Kienle fasste die allgemeine Stimmung in einem Satz treffend zusammen: „Wir sind froh, dass sich endlich was tut und die gefährliche Stelle entsprechend gesichert wird.“ Hier lesen Sie, was am Bahnübergang Heinzenhof bereits alles passiert ist:

