vor 20 Min.

Eine lustige Frau tröstet die Witwen in Pfaffenhausen

Zum 20-jährigen Bestehens des „Witwenkreises“ kamen zwölf Frauen aus Pfaffenhausen und Umgebung zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch zusammen. Erika Bestler (Zweite von rechts) organisiert diese Treffen mit Begeisterung und will auch noch weitermachen.

Seit 20 Jahren organisiert Erika Bestler den „Witwenkreis“. Dass sie selbst nicht dazugehört, nimmt ihr Mann Willi mit Humor.

Von Josef Hölzle

Erika Bestler (76) aus Pfaffenhausen hat sich eine ziemlich seltene Rolle ausgewählt: Sie organisiert und betreut einen „Witwenkreis“ – und dies nun schon seit 20 Jahren. Als stets fröhliche und gesellige Frau ergriff sie 1999 die Initiative, alleinstehende und verwitwete Frauen zusammenzuführen und sie „unter die Leute zu bringen“, wie sie sagte.

Dies sprach sich rasch herum. Sie sprach aber auch selbst „Kandidatinnen“ an, lud sie ein und organisierte bald regelmäßig Treffen. Das Besondere an diesem Treff ist, dass sie als Organisatorin die einzige Frau mit Mann unter all den „Witwen“ ist. Ihr als „Mächalar“ weitum bekannter Ehemann Willi nimmt dies mit Humor.

Mehr als 15 Witwen kommen zum Treff nach Pfaffenhausen, Baumgärtle oder Mindelheim

Bald klopften auch verwitwete Frauen aus der Umgebung Pfaffenhausens bei Erika Bestler an. Mittlerweile sind es schon über 15 Witwen, die zu den monatlichen Zusammenkünften kommen. Sie sind derzeit zwischen 66 und 92 Jahren alt. Man trifft sich abwechselnd in Lokalen in Pfaffenhausen, Baumgärtle oder Mindelheim, um zu plaudern, zu erzählen, Rezepte oder Lebensweisheiten auszutauschen und einfach die Geselligkeit zu genießen.

„Chefin Erika“ ruft jedes Mal zuvor die Frauen an und bestellt auch bei den Wirten Kaffee und Kuchen. Manchmal wird auch noch eine Brotzeit geordert, falls man gar zu gut sitzt. Jede Frau bezahlt ihre Zeche selbst, für besondere Aktionen stehen aber auch Spenden zur Verfügung.

Meist kommt ein fester Stamm zum Treffen. Wenn manchmal eine Frau kurzfristig noch absagt, zeigt Erika Verständnis dafür. Auch zahlreiche Abschiede gab es schon. In den 20 Jahren sind zehn Witwen des Freundinnenkreises verstorben, dafür haben sich aber auch zahlreiche neue Alleinstehende dem „Witwenkreis“ angeschlossen.

Erika Bestler will weitermachen - und erhielt dafür Applaus von den Witwen

Gut klappt stets auch untereinander der Fahrdienst zu den Treffen. Zuletzt traf sich nun die Runde in Pfaffenhausen, um das 20-jährige Bestehen des „Witwenkreises“ zu feiern. Erika Bestler zog dabei kurz Bilanz. Sie versprach zudem, weiterzumachen und löste damit viel Beifall aus.

Ihre Motivation dazu gab die fünffache Oma selbst an: Auch wenn es oft lästig sei, im Vorfeld alle anzurufen, freue sie sich jedes Mal auf die nette Begegnung. Ihr gefalle es einfach, wenn sie spüre, wie gerne viele Alleinstehende kommen und dabei auch richtig aufleben.

