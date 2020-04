vor 49 Min.

Eine saubere Sache, auch in düsteren Corona-Zeiten

Agnes Schwarzfischer und ihre Tochter wünschen sich, dass wieder mehr private Kunden zu ihnen kommen. Auch in Corona-Zeiten hat ihre Wäscherei in Türkheim geöffnet.

Agnes Schwarzfischer kämpft mit ihrer Wäscherei in Türkheim ums Überleben

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die Wäscherei Schwarzfischer in der Türkheimer Bahnhofstraße liegt nicht sehr weit weg von Kirche und Hauptstraße und vor allem: Sie ist nicht geschlossen in Corona-Zeiten. Geschäftsführerin Agnes Schwarzfischer (31) beliefert nach wie vor Firmen, die noch offen sind wie Arztpraxen, Apotheken und Industriebetriebe, mit frischer Wäsche. Aber private Kundschaft ist selten geworden, obwohl „jeder kommen darf.“

Ihr täglicher Umsatz ist auf etwa ein Viertel des früheren Umfangs zurückgegangen. „Mir fehlen 500 Kilogramm Mangelwäsche pro Tag“, nennt Agnes Schwarzfischer eine Zahl. Für die alleinerziehende Mutter eine schwierige Situation. „Ich möchte den Leuten zeigen, dass unser Unternehmen da ist und Aufträge annimmt, auch solche von sehr kleinem Umfang“, sagt sie.

Die Wäscherei beschäftigt vier Mitarbeiter. Für sich selber und eine Angestellte in Teilzeit musste Geschäftsführerin Schwarzfischer ab April 2020 Kurzarbeit beantragen, und die Öffnungszeiten mussten auf halbe Tage reduziert werden.

In dem weitläufigen Raum im Erdgeschoss der Wäscherei stehen eine breite Mangelanlage und drei Industriewaschmaschinen mit einer Kapazität von jeweils 14, 22 und 29 Kilogramm.

Dazu ein großer Trockner und auch eine ganz normale Haushaltswaschmaschine. Als unlängst die eigene Waschmaschine einer Kundin den Geist aufgab „war ich für die Frau Gold wert“, erinnert sich Agnes Schwarzfischer. Auch Aufträge einer Behinderteneinrichtung konnte sie kurzfristig übernehmen. „Ihr sollt wissen: in schwierigen Zeiten bin ich für euch da“, sagt Agnes Schwarzfischer.

Auch habe sie einige ältere Kunden, die dankbar seien, wenn kleine Aufträge angenommen würden. Nach vorheriger Absprache sei es auch möglich, private Aufträge abzuholen und zu bringen. Das Fahrzeug steht im Hof, mit dem die Wäsche für die größeren Kunden zweimal in der Woche ausgefahren werde.

Agnes Schwarzfischer ist gelernte Hotelfachfrau und hat die Wäscherei als ihr eigenes Unternehmen aufgebaut, „ganz allein“, wie sie betont.

In diesen seltsamen Zeiten heuer gäbe es für viele viel Zeit für den Frühjahrsputz, meint Agnes Schwarzfischer. Da könne ihre Wäscherei die fleißig Schaffenden beispielsweise bei den Vorhängen unterstützen. „Fertig nach Hause geliefert zum Aufhängen, das wär doch was. Ich bin da und mach´s gerne“, sagt sie. Man merkt ihr an, dass sie ihren Beruf mit Begeisterung lebt, auch dann, wenn es gerade nicht einfach ist.

