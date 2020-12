19:42 Uhr

Eine tierische Bescherung: Geschenktipps für Hund, Katze und Co.

Plus Was schenkt man seinem Haustier am besten zu Weihnachten? Wir haben Expertinnen aus Mindelheim und Türkheim dazu befragt.

Von Ulla Gutmann

Wenn an Weihnachten Geschenke unter dem Christbaum liegen und ein jeder in der Familie etwas Schönes bekommt, dürfen die geliebten Haustiere nicht leer ausgehen. Doch was schenkt man Hund, Katze und Co.? Wir haben uns bei denjenigen umgehört, die sich von Berufswegen damit auskennen.

Im Mindelheimer Allgäu Zoo gibt es außer für Hund und Katz auch Allerlei für Nager, Vögel und Fische. Geschäftsführer Dieter Hassmann weiß, was Letztere gerne fressen: Sie freuen sich über Mückenlarven, Salinenkrebse (Artemia) oder Bachröhrenwürmer (Tubifex), alles getrocknet. Oder der Aquarienfreund beschenkt sich selbst und seine Fische mit einer neuen Beleuchtungs-, CO2- oder Filterananlage. Anregungen gibt es in den 170 Becken der Zoofachhandlung.

Warum dem Hasen nicht mal einen Bio-Snack zu Weihnachten gönnen? Man selbst schlemmt ja auch ...

Sittiche lieben „zottelige“ Ringe mit Glöckchen zum Spielen: „Da geht’s nur ums Verrupfen!“, sagt Hassmann. Für Kaninchen gibt es Leckereien wie „Crunchy Cracker“, Kekse mit Biss in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder kleine Herzchen in den Geschmacksrichtungen Löwenzahn, Anis-Fenchel, Waldfrucht oder Mehlwurm. Mitarbeiterin Jennifer Palm glaubt jedoch, dass Kaninchen auch mit frischem Heu glücklich sind, wie ein fröhlich kauender kleiner Hoppelmann im Gehege demonstriert.

Plätzchenfertigmischungen gibt’s nicht nur für Zweibeiner.

Leckerlis mit Socken gibt es bei Jennifer Palm im Mindelheimer Allgäu-Zoo.

Weihnachtsplätzchen für den Hund kann man auch selber backen

Auch für größere Tiere haben sich die Hersteller etwas zu Weihnachten einfallen lassen: Da gibt es Geschenkkartons mit Leckerchen für Hund oder Katze mit jeweils einem Paar knallbunter Socken mit den entsprechenden Tieren bedruckt oder hübsche Blechboxen mit Rezept, Ausstechform und dafür benötigte Leckerchen für Weihnachtsplätzchen für das Haustier. Bei den Spielsachen sind jetzt auch Schneemänner, Weihnachtswichtel oder Lebkuchenmännchen, die nach Gewürz riechen, zu finden – oder für die Katze Weihnachtsbäumchen mit intensivem Baldrianduft. Eine Kundin ruft der MZ-Reporterin zu: „Ich kaufe keine besonderen Weihnachtsgeschenke für meinen Hund! Denn bei meinem Hund ist jeden Tag Weihnachten!“

Ob dieses Hundespielzeug wohl nach Lebkuchen schmeckt?

Katzen würden vermutlich diesen Baldrian-Baum kaufen.

Die Ärztinnen in der Mindelheimer Kleintierpraxis, Nathalie Theele, Franziska Hochauf und Elisabeth Meier, sind sich zu diesem Thema einig: „Keine Experimente an Weihnachten mit dem Futter!“ Auf Magenoperationen wegen Lametta, Engelshaar oder Knochen können sie gerne verzichten. Sie empfehlen artgerechtes Futter, das das Tier gewohnt ist und verträgt, und geeignetes Spielzeug. „Echte Knochen von echten Tieren können gefährlich sein, weil sie splittern.“

Die Qual der Wahl hat man bei den Halsbändern und Leinen.

In Türkheim bei „Herzblut“ wird der Tierfreund von Franziska Vavra beraten. Gerade zu Weihnachten bekommt sie jede Menge Bestellungen für Halsbänder und Leinen für den Hund, aus Leder oder Tau, farblich, vom Design und der Größe individuell handgefertigt.

Ein Halsband oder Leckerchen für den Hund

Weil sich der Hund selbst vielleicht nicht so sehr darüber freut, packt Vavra an der Leckerchen-Bar gerne noch ein paar feine Teilchen in die Tüte für die Weihnachtsbescherung.

Bei Hunden offenbar beliebt: die Snacks von Franziska Vavra von „Herzblut“.

Und ganz wichtig: Lebende Tiere sollte man keinesfalls zu Weihnachten verschenken. Allgäu-Zoo-Chef Hassmann empfiehlt Gutscheine. Die können nach Weihnachten nach gründlicher Überlegung und Besprechung in der Familie abgeholt werden – egal ob es dann ein Dsungarischer Zwerghamster, ein Meerschweinchen oder ein Fisch wird.

Lesen Sie auch:

Themen folgen