Einen Hausball feiern mit der Dirlewanger Narrwangia

Das Unterallgäu gilt nicht umsonst als Faschingshochburg. So versucht die Narrwangia aus Dirlewang, trotz Corona Faschingsstimmung aufkommen zu lassen.

Von Sandra Baumberger

Dieses Jahr fallen alle Bälle aus? Nein, die Narrwangia organisiert derzeit den „Narrwaniga (zu)Hausball“. Der Name ist dabei Programm: Statt sich in einem Saal zu treffen, bleiben die Narren zuhause und machen via Youtube am Samstag, 13. Februar, ab 19 Uhr gemeinsam Party.

„Wir möchten aufgrund unseres ausgefallenen Jubiläums ein wenig aus der 55-jährigen Geschichte unseres Vereins zeigen, aber auch natürlich im Rahmen des erlaubten Live vor die Kamera treten. Das ist für uns eine völlig neue Art, aber wir wollen dem Fasching im Unterallgäu auch in so einem Jahr eine Plattform geben“, sagt Präsident Florian Obermair. Zwar könne sich der Programmablauf wegen sich ändernder Coronaregeln kurzfristig ändern. „Aber einen Versuch ist es wert – mal schauen, was am Ende dabei rauskommt.“

Highlight des (zu)Haus-Balls der Narrwangia soll der Showtanz sein

Höhepunkt des Abends soll aber wie bei einem „normalen“ Faschingsball der Showtanz der Narrwangia sein. Und hier kommen die Zuschauer ins Spiel: Auf der Facebook-Seite des Vereins können sie noch bis Dienstag, 11. Februar, um 12 Uhr darüber abstimmen, welcher Showtanz aus den vergangenen Jahren als Video gezeigt werden soll.

