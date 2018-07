vor 30 Min.

Einfach die Welt retten – zumindest ein bisschen

Eine Ausstellung im Landratsamt zeigt, wie man mit kleinen Schritten viel bewegen kann

Hand aufs Herz: Drucken Sie auch gerne ihre E-Mails aus? Kaufen Sie jedes Jahr ein neues Handy? Im Jahr verbraucht ein Mensch etwa 40 Tonnen Rohstoffe – ohne den Wasserverbrauch! Das ist das Gewicht von acht ausgewachsenen afrikanischen Elefanten. Wie wir diesen Verbrauch durch kleine Veränderungen im Alltag reduzieren können und damit gemeinsam viel bewegen können, das zeigt die Wanderausstellung „Rette die Welt … zumindest ein bisschen“ der Verbraucherzentrale Bayern, die noch bis 30. Juli im Foyer des Landratsamts Unterallgäu zu sehen ist. „Klimaschutz ist ein Thema, das uns am Herzen liegen muss“, betonte Landrat Hans-Joachim Weirather bei der Ausstellungseröffnung.

Heidemarie Krause-Böhm von der Verbraucherzentrale erklärte: „Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als uns bewusst ist.“ Deutlich wurde das bei einer Führung durch die zehn Stationen der Ausstellung. Matthias Zeuner-Hanning von der Verbraucherzentrale zeigte etwa, wie schwer unser täglicher „ökologischer Rucksack“ wiegt. Eine weitere Station veranschaulicht, welche wertvollen Rohstoffe in „Schubladenhandys“ schlummern und wie sich dieser Rohstoffschatz heben lässt. Auch wie man Verpackungsmüll einspart und was sich hinter dem Begriff „virtuelles Wasser“ verbirgt, erfahren Besucher der Ausstellung.

An der Audiostation „Hier geht’s um die Welt“ wird greifbar, was unser Ressourcenverbrauch für Menschen in Bolivien, Ghana und anderen Ländern bedeutet. „Ressourcen zu schützen ist eigentlich ganz einfach und der Beitrag jedes Einzelnen zählt“, fasste Krause-Böhm die Botschaft der Ausstellung zusammen.

An der Ausstellungseröffnung beteiligte sich auch die Fair-Trade-Gruppe des Maristenkollegs Mindelheim. Sarah Hörberg und Martha Eberle informierten in einem Vortrag über ihre Fair-Trade-Ware. Und natürlich bot die Gruppe an ihrem Stand entsprechende Produkte an. Musikalisch begleitete das Gitarrenensemble der Maria-Ward-Realschule die Eröffnung. (mz)

Themen Folgen