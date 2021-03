12.03.2021

Einfamilienhäuser in der Kritik: Das sagen die Bürgermeister aus dem Allgäu

Plus Die Diskussion um Einfamilienhäuser gewinnt an Fahrt: Sie brauchen viel Platz, während es in den Ortskernen immer mehr leerstehenden Wohnraum gibt. Wie es in den Allgäuer Kommunen aussieht.

Von Moritz von Laer und Dominik Schätzle

Viele Kommunen im Allgäu sehen sich in einem Zwiespalt. Einerseits wollen sie der hohen Nachfrage nach Wohnraum nachkommen, andererseits sind die verfügbaren Bauplätze begrenzt. Was also tun, welche Projekte stärken? Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen, hatte sich kürzlich skeptisch über den Bau von Einfamilienhäusern geäußert. Diese nähmen zu viel Fläche ein, benötigten viel Energie und sorgten für Zersiedelung. Allgäuer Rathauschefs sehen das anders.

„Gerade im ländlichen Bereich ist das klassische Einfamilienhaus nach wie vor der Wunschtraum“, sagt Armin Holderried, Bürgermeister der Gemeinde Mauerstetten und Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags im Ostallgäu. Theo Haslach, Bürgermeister der Oberallgäuer Gemeinde Oy-Mittelberg, hält eine gänzliche Abkehr vom Einfamilienhaus für falsch: „Das entspricht nicht der Nachfrage.“ Für wenige Bauplätze gingen im Rathaus in kürzester Zeit Hunderte Bewerbungen ein. Auch Tobias Paintner, Bürgermeister der Westallgäuer Gemeinde Weiler-Simmerberg, schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich bin Jahrgang 1985. Viele meiner Bekannten wollen jetzt ihr Eigenheim bauen. Genau dafür gehen doch viele arbeiten.“

In Markt Rettenbach sucht man nach einem "gesunden Mix"

Die wenigen verfügbaren Bauplätze seien in den vergangenen 40 bis 50 Jahren jedoch deutlich kleiner geworden: „In den Siebzigern waren Bauplätze von 1300 bis 1400 Quadratmetern keine Seltenheit. Aktuell haben wir ein Baugebiet mit durchschnittlich 400 Quadratmeter großen Plätzen“, sagt Holderried. So werde viel Fläche eingespart. Energetisch sind die modernen Häuser laut Theo Haslach auch deutlich besser als früher.

Damit jedoch nicht nur in den Außenbereichen der Kommunen Neubaugebiete entstehen und der Ortskern von leer stehenden Bauernhäusern geprägt ist, braucht es einen „gesunden Mix“, sagt Martin Hatzelmann, Bürgermeister der Gemeinde Markt Rettenbach im Unterallgäu. „Wir versuchen grundsätzlich, Leerstände zu verhindern.“ Im Zentrum von Markt Rettenbach entstehe derzeit ein Neubau mit etwa 15 bis 20 Wohnungen. Dazu sei ein altes, leer stehendes Gebäude zuvor abgerissen worden. „Vor allem bei jüngeren Bürgern, die gerade flügge werden, ist der Bedarf groß. Die sind auf der Suche nach Mietwohnungen“, sagt Hatzelmann.

Einfamilienhäuser gehörten zur ländlichen Struktur dazu

Ähnlich sieht das Susanne Nieberle, Bürgermeisterin von Eppishausen. Sie glaubt nicht an ein Ende der Einfamilienhäuser. Schließlich sei „der Traum von vielen Menschen ja ein Eigenheim“. Für die ländliche Struktur gehöre es dazu, dass Einfamilienhäuser gebaut werden dürften, sagt sie.

Jedoch misst auch sie der Dorferneuerung einen hohen Stellenwert bei. Der Ortskern solle möglichst belebt bleiben. Das sei aber oft gar nicht so einfach möglich: Die Generation, die alte, landwirtschaftliche Häuser in den Ortskernen geerbt habe, verkaufe diese häufig nicht so schnell, sagt Nieberle. Möglicherweise brauche es erst die nächste Erben-Generation, die nicht mehr so sehr die Verbindung zu den Häusern hätte. Mehrfamilienhäuser seien in vielen alten Bebauungsplänen zudem untersagt. In neu ausgewiesenen Baugebieten sei das nun besser umzusetzen.

Baulücken und Leerstände: Die Ortskerne sollen belebt werden und bleiben

Allein in Mauerstetten gibt es laut Bürgermeister Holderried „60 bis 70 Baulücken und Leerstände“. Diese zu füllen, scheitere meist an den Eigentümern, die nicht verkaufen wollten oder kein Interesse an Wohnungen und Neubauten zwischen ihren Höfen hätten. Es gelte diesbezüglich, die Eigentümer zu beraten und ihnen aufzuzeigen, dass auch sie davon profitieren könnten.

So habe man versucht, älteren Bürgern eine Wohnung anzubieten, wenn sie im Gegenzug ihr Haus verkaufen. „Es gibt einige, die vor 30, 40 Jahren ein Haus gebaut haben, nun aber ein Alter erreicht haben, wo ihnen das Haus zu groß geworden ist, auch weil sie teilweise inzwischen alleine sind“, sagt Armin Holderried. Das Angebot hätten aber nur wenige genutzt.

In Weiler-Simmerberg liefen laut Bürgermeister Tobias Paintner derzeit die Planungen zur Erschließung neuer Wohnmöglichkeiten: „Wir wollen einen Mix aus Mietwohnungen und Eigentum“, sagt der Rathauschef. Um den Flächenverbrauch einzubremsen, müsse aber über kurz oder lang darüber nachgedacht werden, ob man zukünftig auch mehr in die Höhe baut.

