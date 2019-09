vor 35 Min.

Einheimische und Südtiroler rücken zusammen

Der typische Südtiroler Speck, Salami, Schüttelbrot, Käse – bei der „Südtiroler Spezialitätenmeile“ bleiben am kommenden Wochenende keine kulinarischen Wünsche unerfüllt. Beim Kunsthandwerkermarkt und am „Verkaufsoffenen Sonntag“ kann nach Herzenslust gebummelt und geshoppt werden.

Am kommenden Wochenende locken der Kunsthandwerkermarkt und die Südtiroler Meile in die Kneippstadt. Auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen beim „Verkaufsoffenen Sonntag“ ihre Türen

Von Franz Issing

Südtirol mit allen Sinnen genießen. Das Wirtschaftsforum der Stadt, die Sparkasse und Lois Hillebrand, der Chef des Parkhotels „Residence“ machen es möglich. Erstmals wird die Bahnhofstraße drei Tage lang, von Freitag, 6., bis zum Sonntag, 8. September, zur Spezialitätenmeile. Schon am Freitag, 6. September, steigt eine „Südtirol-Party“, bei der eine Stimmungsband „Vollgas“ gibt. Eine gute Gelegenheit, die Einheimische, Kurgäste und „Norditaliener“ näher zusammenrücken läßt – bei Bedarf auch in beheizten Zelten.

Mit Original-Schindeln von Bauernhäusern aus dem Ultental sind die Dächer der Hütten gedeckt, in denen Landwirte und Händler ihre landestypischen Produkte anbieten: So würzigen Speck und Kaminwurzen, aromatischen Almkäse, Waldhonig sowie frisch gebackene Bauernkrapfen und Apfelstrudel nach Omas Rezept. Während an einem Grillstand Fleischgerichte bruzzeln, werden gleich daneben vor den Augen der Besucher Südtiroler Schlutzkrapfen und Bauernknödel zubereitet. Auch das Angebot an Getränken lässt keine Wünsche offen. Edle Weine werden ebenso ausgeschenkt wie der „Gampn Alm Gin“ aus dem Passeiertal. In einem neuen Festzelt können Betriebe Tische mit Bedienung reservieren. Zwei Südtiroler Live-Bands und ein DJ sorgen für Stimmung.

Das große „Südtirol-Fest“ hat in diesem Jahr auch eine soziale Komponente. Von jeder verkauften Flasche Wein gehen 50 Cent an die Bad Wörishofer Tafel. Von jeder Original-Bauerplatte spendiert der Veranstalter zehn Euro an diese Einrichtung. Und noch eines. Auf der Spezialitätenmeile geht es recht umweltfreundlich zu. Plastik-Geschirr ist ein No-Go. Als genussvolle Verlängerung des Feinschmecker-Parcours lockt der weit über die Grenzen der Kneippstadt hinaus bekannte Kunsthandwerkermarkt, der die Liebhaber fingergefertigter Unikate lockt.

Mehr als 80 Aussteller präsentieren auf der Hauptstraße sowie in und rund um das Kurhaus ihre Waren. Glasbläser, Modistinnen, Schmuck-Designer, Maler, Holzkünstler und Floristen bieten feil, was sie mit ihrer Hände Arbeit gefertigt haben. Schauen, stöbern und kaufen ist angesagt. Und bei all den vielen schönen Dingen, die man nicht überall sieht, fällt die Wahl sicher nicht leicht. Am Sonntag, 8. September, findet ein „Verkaufsoffener Sonntag“ statt.

Die Südtiroler Spezialitätenmeile ist geöffnet, am Freitag, 6. September, von 18 bis 23 Uhr, am Samstag, 7. September, von 11 bis 22 Uhr (ab 23 Uhr After Südtirol-Party) und am Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr. Wer den 46. Bayerischen Kunsthandwerkermarkt besuchen will, hat dazu am Samstag, 7. September, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit.

Themen Folgen