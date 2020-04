vor 17 Min.

Einige Irsinger mussten lange auf ihre Wahlzettel warten

Plus Laut Wahlleiter Thomas Barth waren rund 50 Wähler betroffen. Die Wahlunterlagen wurden dann persönlich zugestellt.

Von Alf Geiger

Einige Wähler aus der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim haben sich nach der Stichwahl am vergangenen Sonntag um den Posten des Landrates bei unserer Zeitung gemeldet und über Verzögerungen bei der Zustellung der Wahlunterlagen beklagt. In einigen Fällen seien die fehlenden Wahlunterlagen erst am Wahlsonntag von Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft ausgeliefert worden.

Zustellungsprobleme mit der Post in Irsingen Auf Nachfrage teilte Wahlleiter Thomas Barth mit, dass es vereinzelt Zustellungsprobleme mit der Post gegeben habe, offenbar vorwiegend in Irsingen. „Wahrscheinlich waren die beinahe 9.000 Wahlbriefe für den Gesamtbereich der VG Türkheim doch zu viel“, so Barth. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Am Freitag, 20. März, habe die Verwaltung die ersten Stimmzettel vom Landkreis geliefert bekommen und sofort angefangen die Wahlunterlagen am Freitag und Samstag an die Wähler zu versenden. Barth: „Spätestens am Montagnachmittag waren dann alle Wahlunterlagen bei der Post“. So sieht der neugewählte Türkheimer Gemeinderat aus: Neue Mehrheiten im Türkheimer Gemeinderat Das Einwohnermeldeamt habe bis einschließlich Samstagmittag etwa 50 betroffenen Bürgern, die bis dahin gemeldet hatten, noch Zweitschriften ausgestellt. Mitarbeiter des Rathauses haben die Wahlunterlagen dann persönlich ausgefahren, teilt Barth mit. Lesen Sie dazu auch: Alex Eder wird Nachfolger von Hans-Joachim Weirather

