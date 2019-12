14:03 Uhr

Einmal Frohe Botschaft zum Mitnehmen, bitte

In Bad Wörishofen kommen die Kirchen im Einkaufstrubel zu den Menschen – und zwar ganz im Wortsinn.

Von Helmut Bader

Mit einer spannenden vorweihnachtlichen Idee wartete der ökumenische Arbeitskreis der beiden großen Kirchengemeinschaften Bad Wörishofens auf. „Aufleuchten im Advent“ heißt die Veranstaltungsreihe, die von ihnen initiiert worden ist. Hinter der Idee stehen nach Aussage von Mitorganisatorin Kerstin Steinsberger, Rosa Rotter von der katholischen und Angelika Beck von der evangelischen Kirche. Bei den Veranstaltungen gehen Vertreter des Arbeitskreises aus der Kirche hinaus in einzelne Geschäfte zu den Leuten, um ihnen etwas Weihnachtsstimmung vor Ort zu vermitteln.

Im Reformhaus Löber wollten zahlreiche Besucher wissen, wie das aussieht. Kerstin Steinsberger war vor Ort, dazu Christian und Claudia Frühauf mit Musik und Gesang. Kerstin Steinsberger trug besinnliche Texte bei. So erklangen Lieder wie „A Weihnacht wie´s früher war“, „Trag nur ein Licht in die Welt“ oder das sehr emotionale „Ich schenk dir die Sterne der Weihnacht“, während Kerstin Steinsberger die Geschichte von den vier Kerzen erzählte. Dazu verteilten die Frühauf-Kinder Teelichter an die Besucher.

Es war nicht leicht, Teilnehmer zu finden

Die ehrenamtlichen Organisatoren waren in Vorbereitungstreffen auf ihr Vorhaben eingestimmt worden. Dazu mussten natürlich auch Geschäftsinhaber gefunden werden, die bereit waren, dies im Trubel der Vorweihnachtszeit zuzulassen. Dass dies nicht ganz einfach war, sagte Kerstin Steinsberger. Ganz anders bei Löber. „Wir haben das gleich gerne gemacht, weil wir die Idee toll fanden“, sagt Iris Löber. „Es dient der Entschleunigung vom Stress dieser Zeit und bringt etwas Besinnlichkeit in den Alltag. Mir hat es auch sehr gut getan und ich fand es eine gelungene Veranstaltung mit schönem Gesang und eindrucksvollen Geschichten.“ Dies empfand auch Besucherin Hilli Schmidtpeter so. „Ich stehe dieser Idee absolut positiv gegenüber, weil hier gerade in den Geschäften Weihnachtsstimmung erzeugt wird“, sagt sie. „Dies ist doch gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Die Kirche öffnet sich hier und geht auch einmal nach außen zu den Menschen und nicht umgekehrt. Die Idee und die Durchführung der Veranstaltung hier finde ich wirklich toll.“

Am 18. Dezember geht es in Bad Wörishofen im nächsten Laden weiter

Dies war auch das Ziel des Arbeitskreises, inspiriert von dem Zitat „Aus der Finsternis soll Licht aufleuchten“ aus dem 2. Korintherbrief. Am Mittwoch, 18. Dezember, geht es um 17.30 Uhr bei Spielwaren Schnegg weiter und am Freitag, 20. Dezember, zur gleichen Zei in der Hubertus-Apotheke in der Hauptstraße.

