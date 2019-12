10:47 Uhr

Eintauchen in die neue Märchenwelt

Viel Lob zur Eröffnung in Bad Wörishofen. Doch zum Start gibt es Misstöne zwischen dem Erfinder Siegfried Unsin und Bürgermeister Paul Gruschka.

Von Franz Issing

Die Eröffnung des „Weihnachtsmärchen Winterwaldes“ am Denkmalplatz begann mit Zoff. Die Besucher lobten derweil die neue Attraktion für die Weihnachtszeit in den höchsten Tönen.

Misstöne gab es jedoch zwischen Siegfried Unsin, dem Initiator der Aktion, und Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Unsin glänzte bei den Grußreden durch Abwesenheit. „Bürgermeister Gruschka hat mich bei den Materialkosten in Höhe von 5000 Euro mit einem Zuschuss von nur 1000 Euro abgespeist und mich zum Betteln zu den Einzelhändlern geschickt“, begründete der Goldschmiedemeister gegenüber der MZ seine Protest-Haltung. „Herr Gruschka soll sich bei der Märchenwald-Premiere nicht blicken lassen, auch kann er seine 1000 Euro behalten“, hatte sich Unsin schon im Vorfeld verärgert geäußert.

Der Rathauschef nahm die harsche Kritik des Kunsthandwerkers gelassen, aber nicht unwidersprochen hin. Bevor er, unterstützt von Sanni Risch, Kurdirektorin Petra Nocker und den kleinen Engelchen Elina Helder und Sophie Mehner symbolisch ein rotes Band am Tor zum Märchenwald durchschnitt, lobte er das „große Engagement“ des Goldschmieds, gab aber einschränkend zu bedenken, dass Unsin den Aufbau des Märchenwaldes nicht allein bewältigt habe.

Was die Stadt Bad Wörishofen bereits beigesteuert hat

So seien für Leistungen des städtischen Bauhofes und des Kur-,und Tourismusverbandes bis jetzt bereits 7000 Euro an Kosten angefallen. Zudem, so der Bürgermeister habe die Kurdirektion die vier Hexenhäuschen und die Schafhütte gekauft und werde sie bei anderen Events wieder einsetzen.

Unsin habe zwar einen Antrag auf Teilerstattung seiner Kosten eingereicht, aber bis heute keine Belege vorgelegt“, wehrte sich Gruschka gegen dessen Vorwürfe und konterte: „Ohne Rechnungen und Belege kann ich nichts auszahlen, da würde ich wegen Untreue verklagt“. „Stimmt so nicht“, hielt Unsin gegenüber unserer Zeitung dagegen. „Geprüfte Belege liegen seit dem 16. August bei der Stadtkämmerin auf dem Tisch“, verteidigte er sich.

Angesichts solcher Querelen, ging eine Passantin, die nicht genannt sein will, den Bürgermeister an. „Schade, dass der Weihnachtsfriede in Wörishofen durch finanzielle Unstimmigkeiten gestört wird“, klagte sie. „Immer schön bei der Wahrheit bleiben“, befand da Gruschka.

Das sagen Besucher zu der neuen Attraktion in Bad Wörishofen

Wesentlich harmonischer ging es im Märchenwald selbst zu. Trotz stürmischen Wetters hatten sich zu Füßen des Kneipp-Denkmals etwa 200 Besucher eingefunden, die oft ins Schwärmen gerieten. „Gäbe es einen Wörishofer Orden für Tüftler und Ideengeber, ich würde ihn Siegfried Unsin verleihen“, sagte Monika Wodnik. Und auch Peter Pohl, der gerne mal in die Rolle des Wasserdoktors schlüpft, schwärmte von dem Projekt „Winter-Märchen-Wald“. „So eine tolle Bereicherung für die Stadt und ihre kleinen Bürger muss man einfach unterstützen“, bemerkte er anerkennend. Gesagt, getan. Pohl spendierte Siegfried Unsin einen CD-Player. „Damit sich die Erwachsenen bei festlicher Musik im großen Hexenhaus entspannen können“, sagte er. Über den grünen Klee lobte auch Monika Rochling den Märchenwald. „Einmalig schön ist der und eine märchenhafte Attraktion dazu“, schwärmte sie. Das sah auch Ingrid Adelmann aus Kaufbeuren so. „Das ist einfach mal was anderes, was ganz Neues und viel schöner als die herkömmlichen Weihnachtsmärkte mit ihrem Gedudel“, urteilte sie bei einem Bummel durch den märchenhaften Zauberwald, der unverkennbar auch die künstlerische Handschrift von Stadtgärtnermeister Andreas Honner trägt. „Etwas ganz Ausgefallenes, das man sonst nicht sieht und viel schöner als der schlecht frequentierte und teure Eislaufplatz im letzten Jahr“, sagte Alexandra Schießl. Und Melanie Schmied vom Kurhotel „Roswitha“ gab sich überzeugt: „Mit dem Winter-Märchenwald kommt in der staden Zeit mehr Leben in die Stadt, das ist eine tolle Attraktion besonders für Familien.“

Kaum war der Märchenwald eröffnet, tummelten sich schon Scharen von Kindern dort, nahmen die liebevoll gestalteten Hexenhäuschen in Besitz und winkten aus den Fenstern ihren Eltern zu. Und während Engelchen süßes Naschwerk an die Passanten verteilten sorgten die „Sanni-Risch-Bläser“ für passendes, musikalisches Ambiente. Schlangen bildeten sich an einem Stall, vor dem drei lebende Schafe blökten. Auch ein Glockenspiel gab es zu entdecken. An dem Geläuten können Besucher nach Nummern echte Kuhglocken „süß“ klingen lassen oder auch eigene Kompositionen spielen. Sanni Risch und Kurdirektorin Petra Nocker haben die Glocken im Raritätenstadel einer Bäuerin aus Polling entdeckt und ausgeliehen.

